En la tarde de este 29 de agosto, el cuerpo de Valeria Afanador fue hallado sin vida en el río Frío, en el municipio de Cajicá.

A partir de este hallazgo, ya son varias las preguntas que empiezan a surgir, teniendo en cuenta la intensa búsqueda que se hizo en este sector durante 18 días consecutivos.

Fue el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien plantó la duda sobre el hallazgo. En su pronunciamiento, Rey expresó que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado donde lo encontraron, teniendo en cuenta los operativos que se adelantaron.

“En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces”, dijo al respecto el gobernador del departamento.

En días anteriores, los padres de la menor habían citado la advertencia emitida por la Defensoría del Pueblo, organismo que mencionó que “no se activaron a tiempo protocolos vitales: por ejemplo, la circular amarilla de Interpol para la localización fue emitida solo siete días después de la desaparición (un retraso “injustificado”, apunta la Defensoría) y no se activó inmediatamente el Sistema Nacional de Bienestar Familiar para medidas de urgencia”.

Hasta ahora no son mayores los detalles que las autoridades judiciales han dado del hallazgo de la menor de 10 años, que tengan que ver con las causas de su muerte o las responsabilidades alrededor de su desaparición.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de Valeria Afanador?

La menor fue vista por última vez el pasado 12 de agosto en su colegio, ubicado en Cajicá. Desde entonces, las autoridades activaron operativos de búsqueda e inspecciones en distintos sectores del municipio.

Después de 18 días de incertidumbre, su cuerpo fue hallado en las cercanías del río Frío, lo que encendió las alarmas en la comunidad.

Tanto autoridades locales como nacionales avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables, si se confirma que hubo participación de terceros.

