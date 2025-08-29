Después de 18 días de intensa búsqueda, autoridades confirmaron que fue hallado el cuerpo sin vida de Valeria Afanador, la menor que había desaparecido en el municipio de Cajicá.

Según información preliminar, el hallazgo de la menor se dio en la tarde de este 29 de agosto en el río Frío de este municipio, mismo sector en el que hicieron inspecciones desde el primer día en el que la menor desapareció.

“En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces” dijo Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca.

“Este hecho tan doloroso, que hoy nos enluta, no quedará en la impunidad. ¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa?”, agregó el mandatario del departamento.

Recientemente, los padres de Valeria Afanador citaron la advertencia que hizo la Defensoría del Pueblo sobre la omisión de protocolos para dar con su paradero.

“No se activaron a tiempo protocolos vitales: por ejemplo, la circular amarilla de Interpol para la localización fue emitida solo siete días después de la desaparición (un retraso “injustificado”, apunta la Defensoría) y no se activó inmediatamente el Sistema Nacional de Bienestar Familiar para medidas de urgencia. Cada minuto perdido en la búsqueda de Valeria agrava el riesgo sobre su vida e integridad”, dijeron desde la Defensoría.

