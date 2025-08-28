Y es que Vicky Dávila reaccionó con dureza a la denuncia penal que Nicolás Petro interpuso en su contra por la publicación de supuestos chats privados. En un extenso mensaje en su cuenta de X, la exdirectora de Semana afirmó que no se dejará intimidar por el hijo del presidente Gustavo Petro ni por la Fiscalía General de la Nación.

“Este muchacho definitivamente está perdido. Ahora resulta que me ‘denunció’ ante la Fiscalía dirigida por la Fiscal de su papá, Gustavo Petro. Yo no le tengo miedo a su papá, ni a usted, ni a la Fiscal de su papá”, escribió Dávila, en un mensaje cargado de advertencias contra la familia presidencial.

Señalamientos contra Nicolás Petro

En su respuesta, Dávila recordó que Nicolás Petro enfrenta un proceso judicial por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, proceso que, según ella, se destapó gracias a las investigaciones periodísticas que lideró en Semana.

Siempre vamos a hacer lo que toca, siempre con decencia y firmeza. Los delincuentes van a pagar cárcel dura cuando lleguemos al Gobierno. Esta recocha de amiguísimo, influencias e impunidad llegará a su fin. Sin seguridad y sin justicia, no hay paz. No hay futuro, no hay país… https://t.co/5MFnpMYV4E — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 28, 2025

“A mí no me va a intimidar Nicolás Petro por ser el hijo del presidente. Usted está en juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, gracias a las denuncias que hicimos en Semana, mientras fui directora. Usted luego confesó ante fiscales y lo dimos a conocer a los colombianos”, señaló.

Además, insistió en que no se callará y lanzó un mensaje de advertencia al mencionar el reciente asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay:

“Yo siempre diré la verdad, cueste lo que cueste. No me voy a callar, a menos que me hagan lo mismo que a Miguel Uribe Turbay. El país está avisado”.

Mensaje político y promesas de campaña de Vicky Dávila

Dávila también aprovechó la controversia para reforzar su discurso político. Sostuvo que los responsables de delitos deberán pagar “cárcel dura” en caso de llegar al Gobierno y prometió acabar con lo que calificó como “recocha de amiguísimo, influencias e impunidad”.

“Siempre vamos a hacer lo que toca, siempre con decencia y firmeza. Los delincuentes van a pagar cárcel dura cuando lleguemos al Gobierno. Esta recocha de amiguísimo, influencias e impunidad llegará a su fin”, escribió en su mensaje.

