Vicky Dávila publicó una fotografía que se tomó este sábado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero contrario a lo que sucede con otros políticos, la precandidata presidencial decidió mostrar una imagen que demuestra la buena relación que tiene con el político antioqueño, tal como lo había hecho en las marchas de inicio de mes.

A ambas los une su animadversión por el expresidente Juan Manuel Santos, las ideologías políticas, la oposición al presidente Gustavo Petro y muchos otros hechos públicos y privados. Sin embargo, esta es la primera vez que se les ve tan juntos y en una posición no formal.

La imagen muestra a Vicky Dávila abrazada al Álvaro Uribe y juntos están riendo, una expresión poco usual en las imágenes de los políticos, siempre muy formales en sus fotografías.

La imagen que publica Vicky Dávila es muy diferente a la que otros políticos se toman con el expresidente. En esta época electoral que todos buscan acercarse a un hombre con mucho caudal electoral, muchos se han tomado una fotografía muy formal, pero la imagen de la precandidata es diferente y muestra la relación que tiene con él.

Y aunque la exdirectora de Semana ha marcado sus diferencias con el resto de precandidatos del Centro Democrático y ha dicho que no quiere hacer parte de partido, nunca ha negado sus vínculos y cercanías con Álvaro Uribe, claves para las elecciones del 2026.

La fotografía de Vicky y Uribe la tomaron este sábado, luego de que el expresidente estuvo haciéndole un homenaje a Miguel Uribe, y parece ser la vivienda de alguno de ellos dos o un lugar muy privado.

Aunque Vicky no acompañó al expresidente al evento, como sí lo hicieron las precandidatas Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, la reunión sí demuestra un apoyo de Uribe de cara al futuro.

De hecho, en algún momento se especuló que la periodista podría ser la elegida por Uribe Vélez, pero esto se fue diluyendo con la fuerza que iba tomando Uribe Turbay antes de su fallecimiento. En la actualidad, no está claro quién es el preferido del exmandatario, aunque se ha especulado que el exministro Juan Carlos Pinzón, que no hace parte del Centro Democrático, está entre sus afectos.

Lo que sí parece claro es que en el futuro, Vicky Dávila podría contar con el apoyo del expresidente, lo que será clave en caso de que lleguen a una segunda vuelta.

