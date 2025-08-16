La carrera hacia las elecciones presidenciales de Colombia en 2026 continúa tomando forma, con encuentros clave y alianzas en construcción. Un ejemplo notable es la reunión de este viernes 15 de agosto entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, y Juan Carlos Pinzón.

Pinzón es una figura emergente dentro de los sectores de centro-derecha y fue ministro de Defensa de Iván Duque y Juan Manuel Santos. Según se conoció, el propósito del encuentro fue explorar estrategias y evaluar posibles candidaturas para los próximos comicios.

Aunque Pinzón no milita oficialmente en el Centro Democrático, busca un acercamiento con Uribe y otros miembros del partido. Se perfila como un aspirante con respaldo empresarial y de la familia del fallecido.

En este sentido, surgieron rumores de que él podría ser el reemplazo de Miguel Uribe Turbay (en la carrera presidencial), quien fue asesinado luego de un atentado en el barrio Golfito de Bogotá.

Reunión entre Álvaro Uribe y Juan Carlos Pinzón

El mismo expresidente publicó detalles del encuentro desde su cuenta de X. De esta manera, el exmandatario dejó algunas pistas sobre la posible candidatura de Pinzón con su aval.

“He explicado al Dr. Pinzón la realidad del partido, que tiene cuatro candidatos que estaban en emulación con el Dr. Miguel Uribe Turbay, nuestro mártir”, escribió Uribe Vélez.

En ese sentido, entre líneas, el líder del Centro Democrático da una respuesta parcial a los rumores de que el exfuncionario sería quien reemplace la aspiración de Uribe Turbay.

Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta si en el encuentro se le cerró la puerta a Pinzón o, por el contrario, es un acercamiento que podría rendir frutos, teniendo en cuenta las palabras de Uribe.

“Pido a nuestros compañeros militantes del Centro Democrático que se supere cualquier prevención porque fue ministro de Defensa en el gobierno

que me sucedió, que hizo bastante daño a Colombia y también al Dr. Pinzón”, se lee en el trino.

Me he reunido con el Dr. Juan Carlos Pinzón. Tengo el más alto concepto sobre él. Trabajó en nuestro gobierno como representante de Colombia en el Banco Mundial y vice Ministro de Defensa. Pido a nuestros compañeros militantes del Centro Democrático que se supere cualquier… pic.twitter.com/KL8NAXbiVl — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 16, 2025

¿Juan Carlos Pinzón podría reemplazar a Miguel Uribe como candidato?

Aunque se habla de que el partido no reemplazaría a Miguel Uribe en la consulta presidencial que se tiene prevista en octubre, después de su deceso tomó fuerza un rumor que fue difundido hace algunos días por el periodista Melquisedec Torres.

Mis fuentes de todo crédito dentro del partido me afirman que Pinzón ya está en campaña, a tal punto que fue clave para la presencia ayer y hoy del subsecretario de Estado de EE. UU.“, indicó el comunicador en su cuenta de X.

Luego de esto, la senadora María Fernanda Cabal, en una rueda de prensa, se pronunció indicando que ya existía un acuerdo con el exjefe de Estado sobre lo que pasaría en caso de que su compañero falleciera.

Así lo registró El Espectador, que informó que, en caso del deceso del senador, irían a consulta Cabal, Paola Holguín, Paloma Valencia y Andrés Guerra Hoyos, quienes incluso aparecen en la página de dicha colectividad.

¿Qué sigue para el Centro Democrático luego de reunión entre Pinzón y Uribe?

Antes del asesinato, Uribe Turbay era la principal carta del partido y el plan consistía en mantenerlo como único candidato, siempre y cuando lograra recuperarse, pues no contemplaban su muerte como un escenario real.

Por otro lado, frente a las especulaciones sobre quién podría entrar en la competencia presidencial, fuentes anónimas han mencionado a un posible candidato apodado “Pinzón”. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por el partido, y continúa en el terreno de los rumores.

En ese sentido, la reunión entre Uribe y Pinzón fue un movimiento estratégico en el que ambas partes examinaron puntos de coincidencia y evaluaron escenarios de cooperación. El papel de Pinzón dentro del CD, así como su posible liderazgo en una coalición de centro-derecha, continúa siendo objeto de debate.

