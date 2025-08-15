Bernie Moreno, senador del partido Repúblicano, está en Colombia para asistir al funeral de Miguel Uribe y aprovechó para reunirse con distintas personalidades del mundo político. También se ha reunido con empresarios, todo esto para, según él, conocer el panorama de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

En entrevista con La FM, Darcy Quinn le preguntó sobre una posible reunión con Gustavo Petro. Sin embargo, Moreno no respondió sobre esto y contó que se reunió con “el presidente Uribe, el presidente del Senado, de la Cámara para entender qué está pensando Colombia”.

Esta reunión se llevó a cabo en horas de la noche del jueves en la finca que tiene Álvaro Uribe en Rionegro. “Ningún presidente en mi vida ha hecho más por Colombia que Álvaro Uribe. Fue un honor compartir tiempo con él, compartir lo que hemos aprendido en nuestro viaje hasta ahora e imaginar un futuro brillante para quien podría ser el mayor aliado de Estados Unidos en Sudamérica”, escribió en su cuenta de X con una foto de ambos.

Ningún presidente en mi vida ha hecho más por Colombia que @AlvaroUribeVel. Fue un honor compartir tiempo con él, compartir lo que hemos aprendido en nuestro viaje hasta ahora e imaginar un futuro brillante para quien podría ser el mayor aliado de Estados Unidos en Sudamérica. — Bernie Moreno (@berniemoreno) August 15, 2025

Esta fue una nueva visita que recibió el expresidente desde que le fue impuesta la casa por cárcel mientras su defensa apela el fallo de la juez Sandra Heredia. Andrés Pastrana fue otro que estuvo con él y le mostró su apoyo.

Bernie Moreno dijo que Nicolás Maduro saldrá del poder antes de diciembre

Moreno aseguró este jueves en Cartagena que Nicolás Maduro no seguirá en la Presidencia de Venezuela después de diciembre de 2025. Durante su participación en el X Congreso Empresarial Colombiano, junto al exministro de Defensa colombiano Juan Carlos Pinzón y el senador estadounidense Rubén Gallego, Moreno afirmó que “Venezuela se merece un líder que se preocupe por la gente del país” y advirtió que no tolerarán a un “narcoterrorista que inflija daño” a Estados Unidos. Según dijo, su país actuará frente a Maduro de la misma manera que lo ha hecho con otros terroristas en el pasado.

Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente presión internacional contra el gobernante venezolano. La semana pasada, el Gobierno de Estados Unidos elevó a 50 millones de dólares la recompensa por su captura, el doble de la que se ofreció por Osama Bin Laden. Maduro fue acusado en 2020, durante la primera presidencia de Donald Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo, y en enero de 2025 la actual Administración incrementó la recompensa, alegando que el mandatario utiliza organizaciones como el Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y generar violencia en territorio estadounidense.

