El 28 de julio, tras una audiencia de 11 horas, la jueza Sandra Heredia anunció en primera instancia una condena de 12 años de prisión domiciliaria contra Álvaro Uribe Vélez, en un proceso por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. La investigación inició a raíz de una denuncia que el propio Uribe interpuso contra el senador Iván Cepeda, pero que llevó a la Corte Suprema a encontrar indicios de que personas cercanas al expresidente habrían intentado influir en testigos.

Uribe, fiel a su estilo, se ha mantenido activo en las redes sociales. Las ha utilizado para expresarse contra su condena, hablar del crimen de Miguel Uribe y para opinar de distintos temas de la agenda nacional.

¿Por qué Uribe puede seguir usando celular en casa por cárcel?

Desde sectores opuestos al uribismo se han cuestionado sobre la posibilidad que tiene Álvaro Uribe de usar su celular y las redes sociales, a pesar de estar pagando casa por cárcel. Jaime Granados, abogado del expresidente, explicó los motivos por los que no se le ha prohibido el uso de aparatos electrónicos.

“Álvaro Uribe Vélez mantiene intacta su presunción de inocencia. Así lo ordena el artículo séptimo de la Ley 906 de 2004, en desarrollo del artículo 29 de la Constitución. Es decir, hasta que no exista una sentencia en firme ejecutoriada, se presume inocente y debe ser tratado como tal. Y toda persona inocente tiene derecho a hablar por teléfono y usar sus redes sociales, así que él está haciendo lo propio de una persona que es, como lo es hoy, inocente, y esperamos que luego de estudiar esta apelación el Tribunal ratifique su inocencia”, dijo en Blu Radio.

Uno de los que cuestionó el uso de celular del expresidente fue Daniel Quintero. “Es el colmo. ¿Por qué Uribe tiene privilegios?, ¿por qué puede usar celulares, cámaras? Cuando a todos los delincuentes les tienen prohibido eso cuando están en la cárcel, por eso pediré que estos elementos le sean retirados y que si sigue haciendo apología al delito, que tenga una medida intramural”, escribió en su cuenta de X hace un par de días.

Uribe es un criminal y no puede tener privilegios. ¿Por qué sigue teniendo celular y haciendo videos? pic.twitter.com/NyWlVOGeKt — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) August 7, 2025

