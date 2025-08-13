Aunque muchos ya lo daban por un hecho, no dejó de sorprender la ausencia del presidente Gustavo Petro en el día del funeral, misa y entierro del senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en Bogotá.

Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, a petición de la familia, el mandatario no asistió a la ceremonia: “el propio presidente mostró su intención de participar, pero la familia consideró que era mejor que ni el mandatario ni los representantes del Gobierno estuvieran presentes durante esas horas de dolor”, dijo en un video a través de su cuenta de X.

En esa misma línea, el presidente escribió un trino en su cuenta de X manifestándose por su ausencia: “No vamos porque no queramos, simplemente respetamos a la familia y evitamos que el sepelio del senador Miguel Uribe sea tomado por los partidarios del odio”.

Lo que se ha conocido en los últimos días es que otros funcionarios gubernamentales como el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y Angie Rodríguez, directora del Dapre, participaron en algunas ceremonias de despedida en representación del Gobierno. Igualmente, la vicepresidenta Francia Márquez canceló su asistencia después de conocer el deseo de la familia de que no haya presencia oficial de la actual administración en los respectivos homenajes fúnebres.

La muerte de Uribe Turbay ha desatado un hondo debate en el país en torno a la seguridad de los líderes políticos. El asesinato del senador, y miembro emblemático de la oposición, ha movilizado a la Fiscalía en una intensa investigación que aún está en proceso. La Fiscalía ha detenido a seis personas como implicados en el caso, incluyendo a un menor de edad acusado del ataque.

Ante este hecho, el abogado Francisco Bernate ha señalado que el Estado podría considerarse responsable por omisión. Al parecer, se registraron al menos 26 solicitudes formales de protección para el senador, las cuales no fueron atendidas por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Al respecto, el abogado sostuvo en entrevista con Blu Radio que “esta posible negligencia estatal podría derivar en demandas de indemnización por parte de la familia”.

El asesinato de Uribe Turbay ha dejado una herida en la política colombiana, pero también ha reiterado la necesidad de garantizar la seguridad y la vida de los actores políticos del país.

