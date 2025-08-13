En medio de la ceremonia exequial que tuvo lugar este miércoles 13 de agosto por el senador Miguel Uribe Turbay, su padre, Miguel Uribe Londoño, y su esposa, María Claudia Tarazona, compartieron unas palabras durante la misa.

A diferencia de su nuera, el padre del fallecido senador aprovechó el momento para pronunciar un mensaje con contenido político, en el que habló sobre el papel de su hijo en el Centro Democrático y su admiración por el expresidente Álvaro Uribe.

Recordó el paso de Miguel Uribe por el partido y recalcó su anhelo de erradicar la violencia en Colombia, la misma que le arrebató a su esposa Diana Turbay hace 33 años. En ese contexto, Miguel Uribe Londoño se dirigió al expresidente, quien actualmente cumple una condena de 12 años en prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno a testigos.

“Presidente Álvaro Uribe Vélez, usted y su partido respaldaron las ideas de un gran líder. Hoy se lo devuelvo a ustedes y a Colombia para emprender la lucha más grande de todos los tiempos: el restablecimiento de la paz en nuestro país”, expresó.

Después de este mensaje, el padre del senador afirmó que, como sociedad, “estamos en la obligación de enaltecer y alcanzar el propósito al que dedicó toda su vida: un país sin violencia. Su causa fue la seguridad. Este país nunca logrará su causa sin seguridad. Una Colombia en paz para todos los colombianos, esa es nuestra lucha”.

Al cerrar su intervención, Uribe Londoño pidió a los asistentes unirse “con bríos y determinación a esa causa, y en los próximos meses escojamos y defendamos el triunfo de ese liderazgo que tome las banderas de Miguel Uribe para que Colombia vuelva a la seguridad”.

Con firmeza, concluyó: “Sin seguridad nunca habrá paz. Sin seguridad nunca habrá nada. Sin seguridad no habrá una Colombia posible. Colombianos, luchemos todos por esa causa”.

