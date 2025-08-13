El reconocido músico colombiano Yuri Buenaventura fue invitado a las exequias de Miguel Uribe Turbay para interpretar su canción ‘El Guerrero’ como parte del homenaje al senador fallecido.

El maestro explicó que su presencia no solo es un adiós al político, sino también un tributo a todas las vidas que se pierden diariamente en Colombia.

(Vea también: Este cantante es producto del amor entre un sacerdote y una monja)

Fue un momento profundamente emotivo el que se vivió en la Catedral Primada de Colombia. Durante la ceremonia, la interpretación del cantante conmovió a los asistentes, provocando lágrimas y aplausos en medio de la salida del féretro del templo, mientras todos lo observaban con respeto y silencio.

Luego del acto religioso, el féretro emprendió su camino hacia el Cementerio Central de Bogotá, donde se llevará a cabo el entierro del precandidato del Centro Democrático.

¿Qué significa la canción ‘El Guerrero’, de Yuri Buenaventura?

Esta canción tiene más de 10 versiones y se ha usado ampliamente en el ámbito político, tanto en el asesinado de Galán como en la desaparición de la hija de la exsenadora Piedad Córdoba. Además, se la cantó a Hugo Chávez y fue utilizada por Germán Vargas Lleras en activación política hace unos años.

Sin embargo, Buenaventura aseguró que esta canción no es para ninguna persona en particular, sino para todo aquél que se sienta guerrero al tratar de ayudar a la sociedad.

“Para mí ‘El Guerrero’ son todas las personas, los hombres dignos o el que sienta así, que es capaz de levantarse a luchar por sus sueños cada día. A mí me duele mucho cuando se generan esos rumores sobre la pertenencia de una obra artística. Estamos polarizando todo y es muy peligroso para una sociedad que todo sea así, hasta una canción”, dijo en su momento Yuri Buenaventura.

En Vivo: exequias de Miguel Uribe Turbay

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.