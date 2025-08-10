El cantante paisa Alzate, reconocido por su estilo romántico y sus letras cargadas de sentimiento, sorprendió recientemente con una reflexión honesta y sin filtros sobre las presiones que enfrenta en la industria musical actual.

(Vea también: Así es mansión de Alzate en Medellín: baño con vista a bosque y piscina de piedra medicinal)

Durante su participación en el programa digital conducido por Eva Rey, el intérprete mostró una faceta más íntima y vulnerable, alejándose de la imagen pública que muchos tienen de él para hablar de las dificultades de gestionar la fama en un contexto donde los escándalos parecen tener más peso que el talento artístico.

En la conversación, Alzate confesó que la era de las redes sociales le ha impuesto retos que nunca imaginó enfrentar. Explicó que, aunque su verdadera pasión es la música, hoy siente que la industria y el público exigen un tipo de contenido que nada tiene que ver con su vocación.

Lee También



“Hoy en día no quieren mis letras, mi música, hoy en día quieren contenido que no tiene nada que ver y yo no soy capaz. Quieren que yo muestre qué tengo, quieren verme mal con mi esposa, quieren verme drogado, quieren verme borracho. Yo no tengo ni siquiera muchas veces nada que montar en las redes sociales. Puedo decir que, de todos mis colegas, soy el que vive más solitario. Tengo literalmente una familia que no muestro y protejo”, aseguró.

El artista también recordó momentos difíciles en los que su nombre fue protagonista de titulares sensacionalistas. Entre lágrimas, relató que ha sido objeto de señalamientos y escándalos que han afectado no solo su imagen, sino también a sus seres queridos.



“He sido de todo, la he cagado con toda. He sido producto de escándalos y de todo. Mis padres han salido a trotar y me han visto en un semáforo, en un periódico amarillista con mi moza al lado. Y me ha tocado sentarlos y explicarles. En mi casa literalmente vivimos cero fama, cero excesos, una familia cristiana, hijo de misioneros, donde Alzate no existe. Soy el hermano que ha criado a mis hermanos”, compartió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Desnúdate con Eva Rey🎬 (@des_coneva)

Esta sinceridad dejó claro que, para Alzate, la fama ha sido una espada de doble filo. Por un lado, le ha permitido vivir de su música y llegar a miles de personas; por otro, le ha obligado a enfrentar un entorno mediático en el que la intimidad parece no tener valor.

“Para mí el éxito y la fama, siento que Dios le da al que no tiene dientes (…) Me ha quedado grande manejar, sobre todo, la actualidad. Me ha quedado demasiado grande manejar esto de no poder generar otro tipo de contenido que no sea mi música. Me quedó grande y me tiene aburrido, muy aburrido”, confesó.

En su paso por ‘Desnúdate con Eva’, el cantante también reflexionó sobre cómo las dinámicas digitales han transformado la forma en que los artistas se relacionan con su público.

Alzate reconoció que se drogaba para cumplir agenda de sus conciertos

En una reciente confesión a Eva Rey, Alzate recordó un episodio que lo marcó profundamente: “Una vez salí con mi hija, que apenas estaba aprendiendo a manejar. Me tocó literalmente dejar que me llevara a casa. Para mí fue un ‘tatequieto’, porque no recordaba quién me había traído. Que tu hija de 17 años sea la que te lleve, no tiene presentación”, dijo con sinceridad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Desnúdate con Eva Rey🎬 (@des_coneva)

El cantante también habló abiertamente de su pasado con las drogas, admitiendo que gran parte de su éxito y sus giras las vivió bajo el efecto de la cocaína. “Gracias a Dios ya no, pero para cumplir con 30 conciertos me drogaba para soportar. Yo me metía porque el cuerpo no daba. No lo puedo justificar, pero creo que no hubiera cumplido si no era así”, afirmó.

Sus palabras reflejan un proceso de reflexión y cambio, dejando atrás excesos para enfocarse en una vida más consciente.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.