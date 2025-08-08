La reconocida cantante colombiana Petrona Martínez, considerada la reina universal del bullerengue, se encuentra hospitalizada desde el pasado miércoles 6 de agosto en el Hospital Universitario del Caribe, en la ciudad de Cartagena.

La artista, de 86 años, permanece bajo observación médica mientras se evalúa su estado de salud y se espera la pronta realización de un procedimiento quirúrgico.

De acuerdo con el comunicado emitido este viernes 8 de agosto por la Fundación Los Herederos de Petrona, encargada de preservar el legado musical de la artista, la salud de la cantante se ha visto comprometida por síntomas como fiebre alta, vómito persistente y un cuadro clínico asociado a cálculos en la vesícula biliar, lo que requiere atención médica especializada e inmediata.

El documento también denuncia una situación preocupante que antecedió su ingreso al hospital. Según lo informado por la Fundación, Petrona Martínez estuvo durante un tiempo considerable en una ambulancia dando vueltas por las congestionadas vías de Cartagena, sin lograr llegar de manera oportuna al centro médico.

Esta demora, causada por el tráfico y la falta de priorización en la movilidad de vehículos de emergencia, representa un riesgo no solo para ella, sino también para cualquier paciente que requiera atención urgente en la ciudad.

“Queremos poner en conocimiento de la opinión pública esta situación con el fin de que no se repita, ni con Petrona ni con ningún ciudadano”, señala el comunicado.

Asimismo, hacen un llamado directo a las autoridades del departamento de Bolívar para que estén al tanto del caso, acompañen el proceso de atención médica y garanticen el respeto por la vida y la salud de la artista.

Antes de ser ingresada en el hospital de Cartagena, Petrona fue llevada inicialmente al municipio de Arjona, también en Bolívar, donde fue valorada por el personal médico. Sin embargo, debido a la complejidad de su condición, tuvo que ser remitida a un centro con mayor capacidad, lo que motivó su traslado a la capital del departamento.

Actualmente, los familiares de la artista se encuentran a la espera de una cirugía urgente que permita atender el cuadro de cálculos biliares. Aunque Petrona permanece estable, sus allegados piden que se agilicen los trámites médicos necesarios para evitar complicaciones. La familia confía en que, con una intervención oportuna, la cantante podrá superar esta nueva dificultad de salud.

Cabe recordar que en mayo de 2017, Petrona Martínez sufrió una isquemia cerebral que la obligó a retirarse temporalmente de los escenarios. Desde entonces, ha llevado una vida más tranquila, aunque ha seguido siendo parte esencial de la cultura colombiana gracias a su legado musical y su influencia en nuevas generaciones de artistas.

¿Quién es Petrona Martínez?

Petrona es un ícono de la música tradicional del Caribe colombiano y una figura insigne del folclor nacional. Su aporte al bullerengue le ha valido múltiples reconocimientos a nivel nacional e internacional, incluyendo el Premio Grammy Latino a Mejor Álbum Folclórico en 2018.

La comunidad artística, sus seguidores y el público en general se han unido en mensajes de apoyo y oraciones por la pronta recuperación de la reina del bullerengue, cuya voz y espíritu han llevado la cultura del Caribe colombiano a escenarios del mundo entero.

Desde su entorno familiar y artístico, el llamado es claro: que se le garantice una atención médica digna, rápida y efectiva, como merece una de las figuras más queridas del país

