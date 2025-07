El cantante de música popular Luisito Muñoz rompió el silencio y aclaró los rumores que desde hace meses circulaban en redes sociales y medios de comunicación sobre una aparente herida de bala. El artista, conocido por su carisma en el escenario y su cercanía con el público, ha sido visto en varios conciertos caminando con dificultad, lo que despertó todo tipo de especulaciones.

Durante una entrevista, el intérprete explicó que, aunque muchos pensaron que había sido víctima de un atentado o que le habían disparado en una de sus piernas, esa versión es completamente falsa. En realidad, su condición obedece a una seria lesión de rodilla que lo ha afectado desde hace varios meses cuando jugó fútbol en Pereira.

“Se me dañó la rodilla por jugar fútbol, tengo un problema de meniscos y ligamento cruzado. Me jodí bastante”, confesó el artista con honestidad a ‘La red’. Pese al dolor y la dificultad para moverse, Muñoz decidió no someterse por ahora a una cirugía. La razón: su apretada agenda de compromisos artísticos que no quiso abandonar por respeto a su público.