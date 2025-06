Luis Eduardo Díaz, más conocido como ‘Lucho, el embolador’, exconcejal de Bogotá y personaje muy querido por su historia de superación, compartió recientemente uno de los momentos más duros que ha vivido tras dejar la política.

Según relató, fue víctima de una presunta estafa por parte de dos personas a las que consideraba amigos, quienes habrían utilizado su imagen y confianza para beneficiarse económicamente a sus espaldas.

Todo comenzó con una idea aparentemente inocente. “Me dijeron que hiciéramos unos videítos para redes sociales, que los grabáramos chévere, con humor, algo bien bacano”, comentó Lucho a ‘La red’.

Sus supuestos amigos le propusieron abrir un canal de YouTube con su imagen, en el que él sería el protagonista de los contenidos. Según recuerda, él accedió con la esperanza de que el canal pudiera servirle como una vitrina para conseguir trabajo en medios como Caracol, RCN o Citytv. “Yo pensé que eso era solo para mostrarme, nunca imaginé que se podía ganar plata con eso”, confesó.

Sin saberlo, ‘Lucho’ comenzó a grabar contenido de manera constante, mientras sus compañeros se encargaban de subir los videos al canal. Con el paso del tiempo, ese contenido empezó a tener visualizaciones, hasta el punto de ser monetizable.

Fueron sus propias hijas menores quienes le advirtieron que los videos estaban alcanzando las cifras necesarias para recibir ingresos. “Mis hijas me dijeron: ‘Papá, eso ya está facturando’, pero yo no les paré bolas porque no entiendo nada de eso”, explicó.

Confiado en quienes lo rodeaban, el exconcejal no imaginaba lo que estaba pasando detrás de escena. El canal había sido registrado con sus datos, pero las contraseñas y el correo estaban a nombre de los supuestos amigos.

Cuando intentó comunicarse con ellos para entender lo que ocurría, ya era demasiado tarde. “Dejaron de contestar, no volví a saber de ellos. Los busqué, los llamé, pero desaparecieron. El canal monetizaba, pero el dinero llegaba a sus cuentas”, dijo con tristeza.

El exconcejal señaló que se siente profundamente traicionado. “Yo peco por inocente. Nunca fui ambicioso, no entré a esto para hacerme rico. Solo quería mostrarme, seguir activo, pero ellos vieron una oportunidad de negocio y me utilizaron”, expresó con dureza. Añadió que, según cálculos de personas que conocen del tema, podría haber perdido más de 600 millones de pesos.

‘Lucho’ dijo que el caso le ha afectado no solo económicamente, sino también emocionalmente. “Ellos comiendo pollo y yo tomando agua de panela, y aún así no les basta. Saben que no soy codicioso. Si devolvieran lo mío, este problema se acaba. Yo hice eso por buena fe”, recalcó.

Además, afirmó que de ser necesario tomará medidas como bloquear el canal o denunciar públicamente a quienes lo engañaron. “Si toca bloquearlos para que no les siga llegando plata, pues bueno. No quiero que esto le pase a nadie más. Es monstruoso lo que hicieron conmigo. Solo quiero que se sepa la verdad”, concluyó.

Díaz, quien durante años fue símbolo de superación al pasar de embolador en las calles de Bogotá a ocupar una curul en el Concejo, hoy vuelve a enfrentar una dura realidad: la traición de quienes decían ser sus amigos. Su historia es una advertencia sobre los peligros de la confianza ciega en tiempos digitales y una muestra de que, incluso con experiencia de vida, cualquiera puede ser víctima de una estafa.

