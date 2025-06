Valentina Lizcano, actriz y entrenadora de bienestar, sorprendió a sus seguidores al contar una experiencia personal que vivió durante una etapa vulnerable de su vida y que nadie sabía. En el pódcast ‘La letra pequeña‘, la ‘influenciadora’ relató con sinceridad cómo terminó siendo “la otra” sin saberlo.

Todo comenzó cuando ella se estaba separando. En medio de esa transición emocional, conoció a un hombre con el que sintió una conexión inmediata.

“Yo me estaba separando, y él me dijo: ‘Qué tan bueno, yo también’”, recordó la actriz. Pero lo que parecía una coincidencia ideal terminó siendo una gran mentira.

Lizcano mencionó entre risas que incluso fue advertida por otras personas: “Me dijeron: ‘Cuidado, mija, que los paisas son enredadores de pestaña’. Pero como yo no tenía pestañas, hasta ahora me están saliendo con un tratamiento que me estoy aplicando”, dijo entre risas .

La relación, en sus palabras, parecía fluir con naturalidad. Ella vivía en Bogotá y viajaba constantemente a Medellín, en parte por su pasión por correr montaña. Durante varios meses, compartieron tiempo juntos sin que ella sospechara que había algo oculto. Hasta que, aproximadamente a los tres meses, recibió una llamada inesperada.

“Me llama el man y me dice: ‘Tengo que decirte algo’. Yo le pregunté qué era, y me soltó: ‘Mi pareja está embarazada’”, narró Lizcano. La confesión la dejó sin palabras. “A mí me dio un babeado. Estaba más tragada como calzón de torero”, agregó entre risas, reflejando el desconcierto y la mezcla de emociones que vivió en ese momento.

El hombre le confesó que su pareja tenía tres meses de embarazo, lo que significaba que nunca estuvo realmente separado. Valentina concluyó con una frase que muchas mujeres podrían identificar como un consejo con tono irónico: “Nunca le crean amigas cuando les dicen: ‘Estamos viviendo en la misma casa pero en habitaciones diferentes’. ¡Ay, Jesús! Que por los niños… que para que el hijo no se traumatice. ¿Cuál niño será?”.

¿Quién es el esposo de Valentina Lizcano?

Aunque fue una experiencia dolorosa, Lizcano logró salir adelante. Hoy, vive una historia de amor muy distinta junto al italiano Giulio Iannelli, su actual pareja y padre de su hija. A diferencia de su experiencia anterior, la relación con Giulio fue un proceso lento y honesto.

En una entrevista con el periodista Andrés Wilches, la actriz explicó que su vínculo con Giulio se dio en un momento difícil de su vida, cuando atravesaba una fuerte depresión. “Se lo dije con responsabilidad: ‘No puedo estar contigo ahora. Sé que pasa algo entre nosotros, pero no puedo ocuparme de nadie más’. Él lo entendió y, aún así, siguió ahí”, relató.

Pasaron seis meses antes de que Valentina aceptara siquiera un café. “Nos hablábamos todos los días. Estuvo pendiente de mí”, afirmó con gratitud, meses después inició su relación.

Valentina y su esposo, le dieron la bienvenida a su hija Alma, quien nació en la tarde del 22 de junio de 2021. Fue la pareja de Lizcano quien confirmó el nacimiento a través de una emotiva fotografía compartida en sus historias de Instagram.

Hoy, Valentina no solo ha encontrado estabilidad emocional y amor verdadero, sino que también ha transformado las heridas del pasado en aprendizajes. Su testimonio ha sido aplaudido por muchas mujeres que ven en su historia un reflejo de relaciones fallidas, pero también de esperanza y sanación.

