A pocos días de dar a luz a su segundo hijo, esta vez una niña que llamará Alma, Valentina Lizcano hizo una pausa en las actividades diarias de su nueva vida en Cartagena para contarle su historia a Andrés Wilches en ‘AutoStarTV’.

“Lo conocí en Bogotá, en un restaurante, en un evento al que me invitó un amigo mío… Pablo Escola […] Había cumplido años y Giulio se enteró, porque Pablo le sapeó, porque Giulio preguntó por mí. Y de repente me llegó una torta, y me cantaron el ‘Happy Birthday’ […] Nos adoramos inmediatamente, pero no pasó nada. Primera vez en mi vida que le hago caso a mi mamá en ‘Mija, hágase desear’. Yo nunca entendí el ‘Hágase desear’. Me hice desear bastante, y apenas me pudo tener cerca, tome (se coge la barriga de embarazada)”, comenzó Valentina la historia del padre de su hija.

Enseguida, destacó que las cosas no se dieron tan rápido como, quizá, sí ha ocurrido en otros momentos de su vida: “Fue un proceso. No fue inmediato. Como seis meses para aceptarle un café. Nos hablábamos todos los días, estuvo pendiente de mí”, añadió, antes de explicar la verdadera razón que la llevó a no apresurarse: su salud mental.

“Yo estaba pasando por una situación de depresión muy fuerte en ese entonces. También, en forma de responsabilidad, se lo comuniqué a él y le dije: ‘Yo no puedo estar contigo. Sé que pasa algo aquí, pero no puede pasar más, porque no estoy en un momento en el que pueda ocuparme de alguien más”.

Dicho lo anterior, Valentina y Giulio, de madre inglesa y padre italiano, se tomaron las cosas con calma, pero no por eso con menor intensidad, hasta que lograron alinearse y estar juntos.

Lizcano no descarta casarse con Iannelli, con quien desde antes había conversado la idea de ser padres, aunque no precisamente para este momento: Me sueño con una ceremonia, a pesar de no ser católica, apostólica, romana, con un ritual íntimo donde cada uno ponga lo votos a los que realmente se quiere comprometer, y no a los que todo el mundo se ha comprometido y el 99 % ha fallado”.

Alma está programada para nacer a mitad de junio.

En el siguiente video puede escuchar la historia en la voz de Valentina Lizcano, su protagonista, en donde además habla, entre otras cosas, de cómo escogió el nombre de su hija.