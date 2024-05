Valentina Lizcano ha tenido una carrera actoral muy exitosa. Sin embargo, tuvo que afrontar muchos dolores a lo largo de su vida. Luego de varios años de sanación, reveló detalles de lo que vivió cuando tenía apenas cinco años de edad.

La actriz estuvo hablando con Tatiana Franco en su pódcast llamado ‘Vos podes’, en donde diferentes personalidades dan su testimonio y la manera de superarse.

En esta oportunidad, Lizcano abrió su corazón y habló de un momento que marcó su vida.

“Yo tenía cinco años. Cuando el señor de la ruta llegaba a recogerme, me sentaba en la silla de adelante, para mi mamá todo normal, pero tres cuadras más adelante subía otro niño y a mí me metía las piernas en la palanca de los cambios“, empezó contando la actriz.

Contó que cuando empezó a suceder eso ella se puso rebelde y empezó a oponerse para ir al colegio, pero su mamá no entendía el porqué.

“La profesora me mandaba a rectoría y yo lloraba y le pedía que no, pero ella me decía: ‘sí, sí, ve’. Yo iba y el tipo me sentaba en las piernas, me besaba, me metía la lengua y yo sabía que eso estaba mal, me sentía mal“, contó Lizcano.

Fue su mamá quien se dio cuenta de la situación y la retiró sin decir nada más.

A los 11 años sucedió algo parecido. El novio de su mamá, cuando ella lo acompañó a dejar unas cosas al carro, la agarró y trató de besarla. Lizcano se soltó, entró a la casa e inmediatamente le contó a su mamá, quien echó a patadas al hombre.

