Lizcano, quien con anterioridad ha participado en programas como en el ‘reality” Protagonistas de novela’ del Canal RCN o la serie ‘Aquí no hay quien viva’, se dejó ver a través de sus redes sociales en una faceta en la que, usualmente, no estamos acostumbrados a observar a las grandes celebridades.

(Le puede interesar: Laura Acuña hizo íntima confesión y dejó con la boca abierta a Eva Rey y a muchos)

Valentina Lizcano mostró su celulitis con un emotivo mensaje

La actriz, mientras se tomaba algunas fotos en un día de piscina, decidió compartir con sus seguidores aquel cúmulo de cosas que para algunas mujeres son objeto de vergüenza, tales como celulitis y piel flácida.

“Quiero mostrarles algo, ya que estoy en vestido de baño. Hoy estoy haciendo fotos y viendo mi celulitis en mis nalgas y yo me siento bien, me siento tranquila. Sé que en otro momento lo puedo solucionar, porque no he podido entrenar como me gusta. Ustedes saben que me quedé sin apoyo, por lo que ando haciendo ejercicio desde casa”, aseveró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes)

Asimismo, explicó el motivo por el cual hizo esta acción:

“Les voy a mostrar, porque ustedes a veces me endiosan y a mí eso no me gusta, porque yo me lo voy a creer, y como sucedió en algún momento en mi vida, me voy a chocar con la realidad y me deprimiré por eso”.

(Lea también: Las bodas más caras y excéntricas de famosos colombianos; botaron la casa por la ventana)

“Y lo haré porque tú, que te ves el cuerpo en el espejo y te criticas todos los días, puedas aprender a amarte, quererte y entender que no existe la perfección como tal”, dijo.

Lizcano aseguró que, como se veía su cuerpo, era producto de la falta de constancia en el ejercicio, sin embargo, confirmó que no se avergonzaba por eso, sino que, por el contrario, se seguía amando tal cual ella es.

Lee También