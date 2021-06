Luego de comunicar lo feliz que estaba con la llegada de Alma, su segunda hija, Valentina Lizcano uso sus historias de Instagram para dejar un mensaje a sus seguidores y mostrar cómo está su cuerpo después del parto por cesárea.

“Me dijeron que estaba perfecta, pero no chicos, hoy me bañé, es que llevaba como 3 días sin bañarme. Les voy a subir una foto para que vean cómo es un cuerpo real, de una mujer real”, dijo la actriz caleña, luego de compartir que estuvo 2 días con trabajos de parto, uno en su casa y otro en el hospital.

Después contó que se había maquillado y que tenía puesto un filtro mientras grababa las historias de Instagram, pues es una mujer vanidosa como cualquier otra, y después de todo el trabajo de parto, quería sentirse y verse bien.

“No quiero que piensen que yo quiero mostrarles una perfección, que no existe. Me tomé unas foticos después de que me bañé porque nunca jamás quiero que se comparen, cada cuerpo reacciona diferente, en sus tiempos y les voy a mostrar lo que es mi cuerpo post parto por cesárea de un día”, agregó Lizcano.