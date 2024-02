La actriz y exlocutora de LOS40 Valentina Lizcano compartió aspectos de su vida personal y profesional en una entrevista con la emisora a la que estuvo vinculada en el pasado. Sin reservas, relató la mala experiencia que vivió con un actor durante una grabación en un set.

(Vea también: Valentina Lizcano estuvo embarazada de actor mayor que ella, pero no tuvo al bebé)

A la pregunta de si había tenido un mala experiencia con un beso en alguna producción, Lizcano dijo: “Sí, hay un actor con el que he repetido muchas series, que en algún momento fue un gran amigo, y recuerdo que peleábamos un montón por el café, porque todos tomábamos para mantenernos despiertos cuando teníamos grabaciones extensas”.

Luego señaló: “A veces se le olvidaba echarse el Halls antes de la escena de besos. Debo decir, en defensa de él, que a mí también me pasaba, a veces se me olvidaba comerme la mentica antes de la escena”..

“Entonces nos mirábamos a los ojos y muy honestamente nos decíamos: ‘Parce, se me olvidó comerme la menta, lo siento‘, Entonces yo le decía de una, yo contengo el aire y listo”, comentó entre risas Lizcano

Roberto Cardona, director de la emisora LOS40 le preguntó a Lizcano: “¿Con quién tuvo esa mala experiencia?

“Jimmy Vásquez, el cucuteño con el que he trabajado desde ‘Aquí no hay quien viva'”, dijo en voz baja la actriz.

“Yo sí le he chupado trompa a ese man”, comentó entre risas la actriz que interpretó a Olga Linares en ‘El secretario’ de Caracol Televisión.

En alguna oportunidad, Lizcano le dijo a Vásquez: “¿Por qué siempre me toca con vos? ¿Cuándo me tocará con un bonito?”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jimmy Vásquez ACTOR (@jimmyvasquezart)

Lee También

“Un beso con café deja la boca con algo maluco. No me ha tocado con ajo, pero creo que no sería tan divertido y no se lo perdonaría“, contó la actriz.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.