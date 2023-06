Valentina Lizcano ha tenido diferentes problemas en su vida personal, que ella misma ha aceptado públicamente y todo esto la ha ayudado a cambiar y evolucionar. Y aunque la actriz ha aprendido de sus errores, también hay cosas de las que no se arrepiente, como aquellas diferencias que tuvo con el padre ‘Chucho’.

Esto no se conocía, tampoco hay un registro de lo que ocurrió entre la caleña y el religioso nacido en Bogotá, pero en una entrevista con ‘Lo sé todo’ ella confesó que hubo un cruce bastante fuerte. Tato así, que se complicó en aquel momento su relación con el Canal RCN y no podía hacer ‘castings’ para las producciones de ese medio.

Valentina Lizcano y la pelea con el padre ‘Chucho’

Entre lo que dijo para el programa de chismes, farándula y entretenimiento, Valentina aceptó que ha tenido que pasar por duras pruebas y también ha cometido errores: “Ser mujer en este medio es complicado, ha sido duro mantenerme siendo fiel a mí misma, a mis creencias y respetando cada etapa de mi vida. He pasado por todas las etapas frente a las cámaras, desde los 17 años estoy frente a las cámaras y he cometido errores, gracias a Dios no había redes sociales en ese momento”.

Y sin dar muchos detalles, pero diciendo nombres propios y empresas de medios, Lizcano salió con esta confesión sobre lo que le costó volver a entrar por las puertas del canal privado:

“En algún momento tuve un problema con el padre Chucho, hace 200 millones de años. Volver a que me recibieran en un ‘casting’ en RCN fue durísimo”.

La artista, que surgió para la actuación después de haber pasado por la edición 2004 de ‘Protagonistas de nuestra tele’, contó que hace aproximadamente 15 años tuvo esa pelea con Jesús Hernán Orjuela, nombre de pila del padre ‘Chucho’. Y todo fue en una etapa difícil para ella, por el consumo de drogas y alcohol: “Él tuvo una actitud, en un encuentro que tuvimos en los llanos, creo que yo tenía 24 años. En esa época tomaba y, para la gente no es secreto, tuve problemas con las drogas, me molesté muchísimo”.

Y aunque Valentina Lizcano se puede arrepentir de la forma en la que tuvo esa confrontación con el padre, no se echa para atrás con la motivación y el fondo de lo ocurrido. Ella considera que el reconocido sacerdote no se portó bien con unos niños:

“Creo que tenía el derecho y el deber de hacerle el reclamo, porque no me gustó la actitud que tuvo con unos niños, pero lo hice de mala manera”.

Que sostenga que tenía razón en aquel conflicto con el padre ‘Chucho’, no significa que Valentina Lizcano sea terca o que no haya madurado posturas. Porque sabe que muchas veces intentó imponer sus pensamientos: “Los años me han ido enseñando a ser un poquito más prudente, mis verdades no son las verdades absolutas, solo son las mías y se pueden modificar con el tiempo. Después de tantos años, sigo sintiendo que tenía la razón, pero no fue la manera de decir las cosas”.

Y la entrevista llegó al final con una reflexión de la actriz, que hoy está llegando a los 40 años, es madre de familia y tiene una visión diferente de la vida: “Ya uno se mide para decir las cosas, no para agradar, pero respetando al otro… Me siento orgullosa de quien soy, espero seguir creciendo y evolucionando desde el amor y la compasión a mí misma”.