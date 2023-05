La DJ e ‘influencer’ huilense, Yina Calderón, volvió a dar de qué hablar en sus redes sociales luego de decir en una historia de Instagram que fue a buscar al padre ‘Chucho’ para que le diera una orientación espiritual por algo que parece una historia surreal. La ‘instagrammer aseguró que un demonio la ha acosado en las noches, por lo que fue por ayuda.

La mujer fue en compañía de su novio (quien es un empresario que factura millones con un negocio) y su madre a donde el párroco que se hizo famoso en su tiempo con RCN, donde transmitían sus misas. Mientras contaba lo que iba a hacer, su pareja le decía en el fondo lo siguiente: “no te puedes poner a jugar con Dios”.

Calderón responde que su problema espiritual no se da por eso, sino porque, según dijo, una extraña entidad se le acerca todas las noches y se le “sube”, lo que la ha dejado intranquila en los últimos días. Incluso, su novio se burla de la historia, lo que molesta a la ‘influenciadora’.

“No se trata de eso. Lo que yo tengo es un problema serio. Les conté que a mí se me subía algo y me manoseaba. Muchos de ustedes me mandaron oraciones y dijeron que eso era normal, que eran incubos”, contó la DJ refiriéndose al supuesto demonio que la asedia.