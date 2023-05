Cuando se menciona a Nicolás Arrieta siempre viene a la cabeza que arremetió contra algún otro creador de contenido, pues critica constantemente a diferentes celebridades de Internet. Pero una de las peleas que más sorprendió fue cuando cargó contra el ‘influencer’ Yéferson Cossio, pues en más de una ocasión se les veía hacer videos juntos e incluso ellos mencionaban que eran buenos amigos.

“Sí era mi amigo, hablábamos de vez en cuando. No hablamos por dos años porque yo estaba pasando por algo feo, pero yo lo consideraba mi pana y él decía: ‘Éramos hermanos de otra madre’ y va y me hace una ca… así”, dijo Arrieta en una entrevista.

Precisamente, fue en esta charla que el ‘youtuber’ bogotano emprendió una arremetida contra Cossio y dio más detalles de por qué esta amistad se acabó.

Sin pelos en la lengua, el creador de contenido aseguró que el fin de los vínculos fueron porque Cossio promocionó pirámides que Arrieta consideró como “fraudes”, algo que, aseguró, no comparte para tener una amistad.

“Él se puso a promocionar estafas pirámides y me cayeron a mí. Yo dije ‘a él no lo defiendo’. Hablé con él y dijo: ‘sí, mis abogados van a arreglar eso’. La primera se la pasé, la segunda se la publiqué y la tercera le dije ‘esto no va más’. Ni hablé con él, hice de una el video y le dije ‘este hij… es un falso, es una rata y yo no soy amigo de ratas”.