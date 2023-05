Para nadie es un secreto que después de haber bajado la guardia en las polémicas, Anuel ha decidido de nuevo entrar al ruedo y volverse más viral que nunca. Esto después de desencadenar múltiples opiniones desde el lanzamiento de su canción titulada ‘Mejor que yo’, un tema que, aseguró en sus redes sociales, era una letra y melodía dedicada para su ex novia, la colombiana Karol G.

Y es que no se trata de suponer, pues fue el mismo artista quien en su Instagram etiquetó a la artista y le confirmó que esa canción era para ella. Sin embargo, esto no solo involucra a la paisa, sino también a su supuesto compañero sentimental, Feid.

Pero eso no ha sido todo, pues si bien ahora su nombre es uno de los más virales, un colombiano también está involucrado en aquella polémica y se trata del cantante del género urbano J Balvin. Aunque ha estado desaparecido de las redes sociales desde el año pasado, su nombre se ha llenado de críticas una vez más.

Aunque Anuel AA cuenta con la colaboración de Dj Luian y Mambo Kingz en el tema, al final del video aparece J Balvin, al igual que lo hizo anteriormente con Maluma en el tema ‘Más Rica Que Ayer’, lo cual ha desatado una ola de reacciones y críticas hacia el intérprete de ‘Mi gente’.

Ante este revuelo, el artista puertorriqueño ha decidido tomar cartas en el asunto y defender a J Balvin. Motivo principal fue porque todos se fueron encima del paisa cuando vieron que salía en aquel video, asegurando que estaba atacando a su amiga Karol G y a su colega Feid, quien trabajó en el pasado para él, llegándolo a llamar incluso “envidioso” en redes sociales, según algunos fanáticos.

Lo cierto es que el boricua ha revelado el motivo por el cual etiquetó a Karol G en una de sus publicaciones, dejando claro que J Balvin no tiene nada que ver con ello. A través de sus historias en Instagram, Anuel AA ha salido a respaldar al cantante colombiano.

“Óigame pues, Jose, Balvin, el brother no sabía que yo iba a taguear a Karol, ni que la canción tenía que ver con ella, cuando salió en el video conmigo y escucho la canción. Ustedes saben cómo es Balvin de serio con este tipo de cosas y más con personas que él considera y ama como su familia. Él no sabía nada, es que ni yo sabía que iba a taguear a la reina hasta que llegó el momento de escribir el caption, que me salió del corazón”, escribió Anuel AA.