Anuel AA sacó a relucir una realidad sobre J Balvin en medio de la controversia que se armó gracias a la canción ‘Mejor que yo’, que le dedicó a Karol G en el momento de su presentación en redes sociales.

El tema musical abrió paso a múltiples reacciones por parte de los fanáticos debido al fuerte mensaje que tiene la letra de esa composición, lo que no pasó desapercibido en los memes.

La propia artista colombiana tuvo una reacción contundente, con drástica medida incluida, después de que acabó metida en ese tira y afloje que protagoniza el que fuera su novio años atrás.

Por eso, luego de que soltó pullas por la decisión que ella tomó por esa situación, aprovechó para hacer una aclaración acerca de J Balvin, que también es allegado a la antioqueña.

¿Qué dijo Anuel AA sobre J Balvin por dedicatoria a Karol G?

El puertorriqueño explicó desde su cuenta personal de Instagram que el intérprete de ‘Mi gente’ no estaba al tanto de su idea de incluir a la colombiana en la presentación de ‘Mejor que yo’, video donde aparece el colombiano en uno de los apartes.

“Óiganme pues, José Balvin no sabía que yo iba a taguear a Karol ni que la canción tenía que ver con ella cuando salió en el video conmigo y escuchó la canción. Saben cómo es Balvin de serio con este tipo de cosas y más con personas que él considera y ama como su familia”, afirmó.

Incluso, indicó que en el momento en el que hizo la controversial dedicatoria no tenía clara su intención de involucrar a la intérprete de ‘Provenza’ en el lanzamiento, a pesar de que después ha expresado su cariño a la artista en público.

“Él no sabía nada. Es que ni yo sabía que iba a taguear a la reina hasta que llegó el momento de escribir la ‘caption’, que me salió del corazón. I love you J Balvin, te amo José, brother”, finalizó.

De hecho, poco antes, el cantante de música popular Yeison Jiménez fue uno de los que opinó acerca del tema y lanzó un comentario punzante contra Karol G por esta tiradera.

Esta es la captura de pantalla con la publicación que hizo el puertorriqueño para aclarar la realidad sobre su colega luego de la canción que dedicó para la antioqueña.