En una revelación impactante, el cantante Anuel ha señalado directamente a Feid y a su equipo como los responsables de una estrategia de acoso en su contra. Según Anuel, él ha sido la verdadera víctima de acoso en esta situación. La polémica entre estos dos cantantes continúa escalando, y una vez más, el puertorriqueño ha recurrido a las redes sociales para referirse al cantante colombiano, utilizando sus historias de Instagram para hacerlo.

Anuel AA acusa a Feid de acoso y así reacciona" class="embed-responsive-item">

De acuerdo con las publicaciones del cantante, hay una campaña que lo llama como acosador, y él asegura que proviene de la pareja de Karol G. Anuel afirma que él ha sido objeto de acoso debido al éxito de las canciones de la cantante, las cuales supuestamente iban dirigidas hacia él.

“Ahora estás mandando hacer campañas de acoso con tu equipito. Acoso fue lo que me tenían a mí el año pasado, noticia por noticia y canción por canción. La reina me arrastró y lo vio el mundo entero…, pero ella y yo hace tiempo ya hablamos eso y quedamos súper bien”, escribió en primera instancia Anuel.

Afirmó que todo lo que está sucediendo actualmente no es promovido por Karol G, sino por el “celoso”, a quien ya había llamado así días antes cuando la cantante de ‘Provenza’ lo bloqueó en las redes sociales. Anuel instó a sus seguidores a estar atentos a lo que ocurre.

“Así que fanáticos, no se dejen engañar de nadie, ni de nada, esa campañita de acoso, esas noticias no vienen de la reina… eso es ustedes ya saben quién celoso o con su equipito que la mandó a hacer, eso no es la reina no se dejen engañar en las redes”, agregó Anuel.