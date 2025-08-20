Así como salió a la luz una foto de ‘Epa Colombia’ al salir de la cárcel el Buen Pastor para dirigirse a un nuevo lugar de reclusión, hay más detalles que están en evidencia después de esa medida.

La Escuela de Carabineros General Francisco de Paula Santander es el espacio en el que la reconocida creadora de contenido y empresaria de queratinas cumple ahora su condena.

Así, luego de que ‘Epa Colombia’ abandonó la cárcel, llega a un sitio cuyas instalaciones y características lo hacen único, si se tiene en cuenta que es el lugar de preparación de miles de cadetes.

Lee También

¿Cómo son las instalaciones de la Escuela de Carabineros de Bogotá?

Las instalaciones de la Escuela de Cadetes de Policía, General Francisco de Paula Santander (ESCAR), en Bogotá, están diseñadas para la formación integral de los futuros oficiales, combinando la rigurosidad académica con el entrenamiento físico y táctico. La escuela es un vasto complejo que se asemeja a una base militar, con una infraestructura moderna y especializada.

El campus se divide en varias áreas funcionales para el desarrollo de los cadetes:

Área académica: incluye edificios de aulas de clase, auditorios equipados con tecnología audiovisual, laboratorios para materias como criminalística e informática, y una biblioteca central que alberga una extensa colección de literatura policial y académica. La academia también cuenta con espacios para la investigación y la proyección social.

incluye edificios de aulas de clase, auditorios equipados con tecnología audiovisual, laboratorios para materias como criminalística e informática, y una biblioteca central que alberga una extensa colección de literatura policial y académica. La academia también cuenta con espacios para la investigación y la proyección social. Área de entrenamiento físico y táctico: la ESCAR posee amplios campos de entrenamiento al aire libre, un polígono de tiro para prácticas de armamento, pistas de obstáculos para el desarrollo de habilidades físicas, y gimnasios bien equipados. Estas instalaciones son cruciales para el adiestramiento que los cadetes necesitan para enfrentar situaciones de alto riesgo y mantener su condición física.

la ESCAR posee amplios campos de entrenamiento al aire libre, un polígono de tiro para prácticas de armamento, pistas de obstáculos para el desarrollo de habilidades físicas, y gimnasios bien equipados. Estas instalaciones son cruciales para el adiestramiento que los cadetes necesitan para enfrentar situaciones de alto riesgo y mantener su condición física. Área residencial y de bienestar: las instalaciones residenciales están compuestas por bloques de habitaciones (dormitorios) donde los cadetes viven bajo una estricta disciplina. Además, el campus cuenta con comedores, áreas de recreación y una enfermería que brinda servicios médicos para el personal y los estudiantes.

las instalaciones residenciales están compuestas por bloques de habitaciones (dormitorios) donde los cadetes viven bajo una estricta disciplina. Además, el campus cuenta con comedores, áreas de recreación y una enfermería que brinda servicios médicos para el personal y los estudiantes. Área institucional y ceremonial: el campus tiene un gran patio de armas para los desfiles y ceremonias militares, una capilla para los servicios religiosos, y edificios administrativos donde se gestionan todas las operaciones de la escuela. La arquitectura del lugar refleja la solemnidad y el rigor de la institución.

¿Por qué salió Epa Colombia del Buen Pastor?

‘Epa Colombia’ no ha sido liberada de una pena de prisión, sino que fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá a una guarnición militar, la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, donde continuará cumpliendo su condena.

El 20 de agosto de 2025, se confirmó que la influenciadora fue trasladada debido a problemas de seguridad que, según su defensa, enfrentaba en el centro penitenciario.

Su abogada, en un comunicado, había solicitado un cambio de lugar de reclusión, argumentando que la alta notoriedad de Barrera le causaba conflictos con otras internas y con la guardia, poniendo en riesgo su integridad. La solicitud de traslado fue aprobada por las autoridades penitenciarias.

En su nuevo lugar de reclusión, ‘Epa Colombia’ continuará cumpliendo la pena de 63 meses y 15 días de prisión que le fue impuesta por los delitos de vandalismo y actos de terrorismo.

Este traslado no representa una libertad ni una reducción de su condena, sino un cambio de centro de reclusión para garantizar su seguridad y el cumplimiento de la pena en mejores condiciones.

¿Por qué fue condenada ‘Epa Colombia’?

La influenciadora Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, fue condenada por los delitos de vandalismo a bienes públicos y actos de terrorismo.

La condena se originó a raíz de un video que ella misma publicó en sus redes sociales en 2019, en el que se la veía destruyendo una estación del sistema de transporte público Transmilenio durante un periodo de protestas en Bogotá.

Inicialmente, un juez la absolvió del cargo de terrorismo, argumentando que sus acciones no constituían una amenaza grave a la seguridad pública. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación apeló la decisión.

En una sentencia de segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la absolución y la condenó por ambos delitos, imponiéndole una pena de 63 meses y 15 días de prisión, además de una multa de más de 492 millones de pesos y la prohibición de usar sus redes sociales durante el tiempo de la condena.

Aunque la condena de prisión fue conmutada por libertad condicional, el fallo marcó un precedente legal importante en Colombia sobre el impacto de las acciones de influenciadores en las redes sociales y su responsabilidad por incitar a la violencia o el vandalismo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.