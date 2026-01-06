La creadora de contenido Valentina Taguado se pronunció sobre el final de su programa digital ‘Qué hay pa’ dañar’, espacio que inició en septiembre de 2025 junto a Hassam y Johana Velandia. El cierre del formato despertó múltiples reacciones entre los seguidores, especialmente por las polémicas que rodearon al proyecto en los últimos meses.

A través de sus redes sociales, Taguado explicó que la decisión de dar por terminado el programa respondió a una elección personal y creativa. Según señaló, tanto ella como Velandia optaron por dar un paso al costado al considerar que el ritmo de trabajo y las condiciones del formato no se ajustaban a sus expectativas ni a su bienestar.

“RCN no acabó el programa, Johana y yo renunciamos. Entre un programa y un proyecto personal, nos decidimos por el proyecto personal. ¿Por qué? Porque no nos daba el tiempo, estábamos haciendo el programa literalmente dormidas, porque no es lo único que hacemos”, indicó la locutora en sus historias de Instagram.

La comunicadora agradeció el respaldo recibido durante el tiempo que el proyecto estuvo al aire y destacó que la experiencia fue valiosa en lo profesional. Sin embargo, dejó claro que buscaba espacios con mayor autonomía, donde pudiera expresarse sin limitaciones editoriales y desarrollar contenidos más alineados con su estilo.

Aunque no entregó detalles concretos sobre sus próximos proyectos, Valentina Taguado aseguró que continuará apostándole a formatos propios y a nuevas propuestas en el ámbito digital y del entretenimiento, priorizando la autenticidad y la libertad creativa.

Carlos Ochoa ventiló final de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’

El periodista y comentarista de televisión Carlos Ochoa fue uno de los primeros en revelar públicamente los detalles detrás del final del programa del Canal RCN.

En sus declaraciones, Ochoa sostuvo que la salida del formato no fue un hecho aislado, sino el resultado de una serie de problemas internos que se fueron acumulando desde su lanzamiento.

De acuerdo con Ochoa, el proyecto empezó a debilitarse con la salida del humorista Hassam, situación que afectó la dinámica del programa. Más adelante, la decisión de Johanna Velandia de abandonar el espacio para enfocarse en proyectos personales terminó por fracturar la estructura del formato, lo que habría llevado al canal a sacarlo definitivamente del aire.

El periodista también señaló que las tensiones entre los integrantes, sumadas a diversas polémicas que rodearon a ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, influyeron de forma directa en la decisión final. En ese contexto, lanzó una frase que se volvió viral en redes sociales al referirse al cierre del espacio: “lo malo no dura”.

Finalmente, Carlos Ochoa aseguró que este desenlace podría abrir nuevas oportunidades para Valentina Taguado fuera de la televisión tradicional, especialmente en plataformas digitales, donde tendría mayor libertad creativa y un contacto más directo con su audiencia.

