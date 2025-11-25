El lunes 24 de noviembre inició la final del programa de cocina que reúne a personalidades de Colombia. Sin embargo, el veredicto final se dará este martes 24, en medio de la tensión que viven las 4 finalistas.

De esta manera, el penúltimo capítulo de ‘Masterchef’ celebrity Colombia’ 2025 mantuvo a los espectadores en expectativa y más teniendo en cuenta un incidente inesperado en plena competencia que afectó a la participante Valentina Taguado.

La concursante enfrentó un inconveniente técnico mientras preparaba sus platos, situación que provocó preocupación, por algunos minutos, entre sus seguidores.

En esta etapa, la locutora estuvo acompañada por su hermano y su mejor amigo, quienes fueron parte de su apoyo emocional durante el proceso en el programa.

Precisamente, Taguado tuvo que pedir ayuda a sus acompañantes para abrir las sales que se disponía a usar para sus declaraciones, pero todo terminó mal y los empaques se rompieron y se le armó un reguero que causó un momento de tensión.

Además de esto, la participante manifestó una molestia en una de sus rodillas, que le dificultó movilizarse por unos minutos, luego de un mal movimiento, lo que le impidió movilizarse con facilidad dentro del set.

¿Quiénes son las finalistas de ‘Masterchef’ Celebrity Colombia’?

La final reunió a Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Violeta Bergonzi y Valentina Taguado. Cada una debió presentar entrada, plato fuerte y postre en un tiempo limitado, dentro del contexto propio de una cocina de alto nivel.

