Valentina Taguado se ha convertido en una de las figuras más queridas por los televidentes en la recta final de ‘MasterChef Celebrity’, programa en el que ya es una de las finalistas y donde ha mostrado no solo talento culinario, sino también una personalidad carismática que la ha llevado a ganar seguidores.

Con su crecimiento en televisión y redes sociales, una de las preguntas que más se hacen los fanáticos es: ¿quién sería la pareja de Taguado y cuál es su situación sentimental actual?

Aunque la ‘influencer’ y locutora siempre ha sido reservada respecto a su vida amorosa, recientemente su nombre se ha vuelto tendencia por una serie de videos y comentarios que han encendido las especulaciones en redes.

Todo ocurre en medio del reconocimiento que ha ganado por su paso en la cocina de RCN y por otros formatos como ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, donde también hace parte del elenco.

¿Qué rumores hay sobre la posible pareja de Valentina Taguado?

En los últimos días, Valentina ha sido vinculada sentimentalmente con Juan Diego Osorio Montano, conocido artísticamente como Montano, cantante, productor y cantautor que perteneció durante varios años al círculo de creadores digitales por su relación con la ‘influenciadora’ Mafe Méndez.

Según contó la creadora de contenido, ella y Montano estuvieron juntos durante seis años, de los cuales dos y medio vivieron juntos, pese a la diferencia de edad —ella es siete años mayor—.

Esa relación terminó, pero el artista volvió a ser tema de conversación después de que un video suyo junto a Taguado se viralizara. En las imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales, se observaba a Valentina en una discoteca donde Montano se encontraba cantando.

En un momento del ‘show’, el artista la invita a subir a la tarima, bailan, se muestran muy cercanos y terminan abrazándose. Ese gesto bastó para que decenas de usuarios comenzaran a especular que entre ellos podría existir algo más que amistad.

La conversación no quedó ahí. La situación ganó fuerza por lo ocurrido días antes en ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, el programa en el que Taguado participa junto a Johana Velandia. En una reciente entrevista a Mafe Méndez, uno de los temas mencionados fue la antigua relación de la creadora de contenido.

En un momento, Méndez habló de su ex y Taguado aseguró —con gesto de desconocimiento— que no sabe quién es. Sin embargo, Méndez le responde: “Igual tú lo conoces, hablamos de ti hace poquito, que eres muy buena persona… ¿Ni idea por ahí? Sí, se llama Montano”.

La reacción de Valentina fue de sorpresa y, según los comentarios en redes, el ambiente en el set se tornó algo tenso. Luego de la viralización del video de la discoteca, muchos usuarios volvieron a ese fragmento de la entrevista y señalaron que ahora “todo cuadraba”.

Por ahora, no hay confirmación de una relación sentimental entre Valentina Taguado y Montano. Ninguno de los dos ha hablado públicamente del tema, ni ha publicado contenido que lo sugiera directamente. Todo lo que circula hasta el momento son videos virales y comentarios de usuarios que han interpretado complicidades y gestos.

Por ahora, su vida sentimental sigue sin confirmarse, pero el interés en torno a ella demuestra el impacto que ha logrado en la audiencia.

