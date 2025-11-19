Detrás de las novedades en el mundo del entretenimiento, la sorpresa por una eventual expulsión del ‘Desafío’ marca el adelanto del capítulo 95 en el formato de Caracol Televisión.

Sigue a PULZO en Discover

La frase de Andrea Serna parece lapidaria sobre una situación que suele desembocar en la determinación por parte de la producción del programa de competencias físicas de Caracol Televisión.

“Uno de ustedes infringió una norma”, indicó la presentadora del ‘reality’, en medio de la sorpresa de los diferentes participantes presentes en esta fase de tres equipos, uno con integrantes nuevos.

La situación no pasa desapercibida si se tiene en cuenta que apenas se han entregado algunos de los primeros chalecos, sin que se haya definido un eliminado por la competencia.

El video del adelanto del capítulo 95 del ‘reality’ de Caracol Televisión prendió alarmas, junto a la afirmación de Serna, con lo que ya hay expectativa por lo que viene. Un caso más que impensado ahora.

¿Quién es el nuevo expulsado en el ‘Desafío’, 19 de noviembre de 2025?

A pesar de que no hay reporte oficial previo, las imágenes del avance del capítulo 95 del formato llevan a suponer que Rosa y Gero son expulsados del ‘Desafío’ después del incumplimiento en cuestión.

Uno de los momentos sirve para observar cómo varias compañeras consuelan a la mencionada semifinalista, sin que se establezca ninguna razón o motivación previa o clara al respecto.

Eso sí, también queda sobre la mesa la posibilidad de que sea Kevyn Rúa el que salga del programa de competencias físicas de Caracol Televisión, pues es uno de los que opina al respecto de la eventual expulsión.

Lo claro es que la posibilidad de una salida quedó abierta después del mensaje que les dio Andrea Serna a los concursantes, aunque queda por definir si es una decisión o solo parte de la promoción.

La situación no dejaría de ser una gran sorpresa debido a que apenas es el primer ciclo desde que hay tres equipos (con la llegada de Neos y los refuerzos), en esta etapa semifinal.

Katiuska fue expulsada del ‘Desafío’ en 2025, antes del regreso de los equipos, justo apenas del arranque de esta fase y en medio del asombro general, pues llegó como una de las grandes favoritas para ganar esta edición.

¿Por qué un participante es expulsado en el ‘Desafío’?

Un participante puede ser expulsado del ‘Desafío’ por violar reglas fundamentales que están establecidas en el reglamento del programa:

La más reciente fue la violación de la confidencialidad, motivo de expulsión de Katiuska, que fue apartada porque personas cercanas divulgaron información reservada del programa a cambio de dinero, lo que fue considerado una falta grave al “compromiso moral” que exige el show.

motivo de expulsión de Katiuska, que fue apartada porque personas cercanas divulgaron información reservada del programa a cambio de dinero, lo que fue considerado una falta grave al “compromiso moral” que exige el show. Uno de los motivos más frecuentes es esconder comida . En varias temporadas se ha reportado que participantes han sido expulsados por guardar alimentos no permitidos. Por ejemplo, en la edición “Desafío XX”, Marlon fue sacado del programa después de que las cámaras mostraran cómo escondía una barra de proteína en una de las gavetas. Esto contraviene claramente la regla según la cual solo pueden consumir los alimentos que la producción les proporciona.

. En varias temporadas se ha reportado que participantes han sido expulsados por guardar alimentos no permitidos. Por ejemplo, en la edición “Desafío XX”, Marlon fue sacado del programa después de que las cámaras mostraran cómo escondía una barra de proteína en una de las gavetas. Esto contraviene claramente la regla según la cual solo pueden consumir los alimentos que la producción les proporciona. Otra causa de expulsión es el incumplimiento de reglas durante las pruebas o dinámicas. En la versión ‘Desafío The Box’, el participante Ossa fue expulsado porque, después de perder un desafío de ‘sentencia y hambre’, ocultó proteína cuando su equipo no había ganado ese recurso.

Así, un participante es expulsado del ‘Desafío’ cuando comete una infracción grave al reglamento, como esconder comida, romper la confidencialidad o no respetar las reglas del juego. La expulsión no es algo arbitrario: se basa en acciones claramente prohibidas y está justificada para mantener la justicia y el desafío en el programa.

* Pulzo.com se escribe con Z