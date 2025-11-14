Colombia, reconocida como el país que alberga la mayoría de los páramos del planeta, es un territorio donde la vida se abre paso entre la niebla, el agua y los sonidos que emergen de estos ecosistemas sagrados.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Caracol Televisión celebra doble triunfo en los GEMA Awards Latinoamérica 2025)

En este escenario único, Caracol Televisión emprendió un viaje para revelar la riqueza escondida en estas montañas frías, acompañado por el naturalista Mateo Hernández y el artista Andrés Cepeda, quienes aportan dos miradas distintas pero profundamente conectadas con la naturaleza en el documental ‘Antes de la nieve’.

En ese proyecto los espectadores conocerán a los guardianes que protegen estos espacios y serán testigos de cómo sus paisajes se transforman en melodía, recordando que los páramos son, en esencia, un intento del trópico por alcanzar la nieve.

Lee También

Este documental, hecho por Caracol Televisión con el apoyo de Bavaria, dirigido por Alessandro Angulo y producido por Laberinto, tiene como propósito sensibilizar al público sobre la importancia de conservar los páramos colombianos.

La participación de Cepeda y Hernández es fundamental para construir una narrativa que une ciencia, arte y memoria ambiental.

A lo largo de la producción, Mateo comparte vivencias personales y relata cómo fue crecer rodeado de frailejones, montañas húmedas y caminos fríos que lo formaron como explorador y defensor del territorio.

Por su parte, el cantante se deja llevar por los sonidos del ecosistema: el viento, el agua, el canto de las aves y el silencio que solo existe en las alturas. De esta inspiración nace una canción creada para resaltar la belleza y fragilidad de los páramos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caracol Televisión (@caracoltv)

El director del documental, Alessandro Angulo, explicó a Caracol Televisión, que después de llevar a cabo ‘El sendero de la anaconda’ surgió la inquietud, especialmente durante la pandemia, de explorar territorios poco conocidos de Colombia. Su objetivo era contar historias sobre lugares extraordinarios que, pese a su singularidad y biodiversidad, siguen siendo poco recorridos.

Los páramos se convirtieron así en la ruta ideal: no solo porque Colombia alberga la mayor parte de los existentes en el mundo, sino porque representan el origen del agua, la vida y una biodiversidad inmensa que muchos no alcanzan a dimensionar.

En ese proceso aparecieron las voces perfectas para narrar esta historia: Andrés Cepeda, cuya música es parte fundamental de la cultura colombiana, y Mateo Hernández, un hijo del páramo formado en contacto directo con la naturaleza.

De esta unión nació ‘Antes de la nieve’, una travesía por montañas luminosas, frías y llenas de vida, donde estos dos protagonistas terminan reencontrándose con sus propias historias entre animales, plantas y paisajes majestuosos.

¿Cuándo se estrena el documental ‘Antes de la nieve’, de Caracol Televisión?

El documental será emitido este lunes festivo, 17 de noviembre, a las 8:00 p. m. por Caracol Televisión.

Este proyecto también se conecta con más de ocho años de trabajo del programa miPáramo de Bavaria, que ha impulsado la protección de estos ecosistemas, responsables del 70 % del agua que consumen los colombianos.

* Pulzo.com se escribe con Z