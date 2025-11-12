Caracol Televisión continúa consolidándose como una de las marcas líderes en la industria del entretenimiento latinoamericano. La cadena colombiana fue reconocida con dos premios Plata en los GEMA Awards Latinoamérica 2025, otorgados por The Global Entertainment Marketing Academy (GEMA) durante la conferencia mundial que se llevó a cabo recientemente en Los Ángeles, California.

Estos galardones destacan la creatividad, innovación y efectividad de las estrategias desarrolladas por Lagencia Caracol, el equipo de marketing y publicidad de la compañía, que compitió con importantes marcas internacionales del sector audiovisual y de entretenimiento.

La primera distinción fue otorgada a la campaña creada junto a Disney+ para el lanzamiento de ‘Pedro, el escamoso’, producción icónica de la televisión colombiana que regresó este año en una nueva versión. Esta propuesta obtuvo el premio Plata en la categoría “Program Campaign”, gracias a su capacidad para conectar emocionalmente con el público, rescatando el humor y la esencia del personaje interpretado por Miguel Varoni.

El segundo galardón fue para la campaña de ‘Desafío XX’, reconocida con el premio Plata en la categoría “Delivering on a Dime”, la cual resaltó por su impacto y eficiencia creativa.

Este reconocimiento premia a las campañas que logran resultados sobresalientes con un uso estratégico de recursos, demostrando la capacidad de Caracol para innovar sin depender de grandes presupuestos.

Con estas dos distinciones, Caracol Televisión reafirma su liderazgo en la región, no solo como productora de contenidos de alta calidad, sino también como referente en comunicación y marketing dentro de la industria del entretenimiento.

“Estos premios no solo validan nuestro trabajo, sino que también demuestran la relevancia y el impacto de nuestros productos a nivel mundial y latinoamericano”, expresó Gabriel Leal Richoux, gerente de Publicidad de Caracol Televisión.

Por su parte, Andrés Barrera Lugo, director creativo de la cadena, destacó el compromiso de su equipo:

“Estamos profundamente orgullosos de estos logros que reflejan la dedicación y el talento de todo nuestro equipo”.

Ambos reconocimientos son el resultado de un esfuerzo conjunto que combina estrategia, innovación y una profunda conexión con las audiencias. La creatividad de Lagencia Caracol y su capacidad para entender al público han sido claves en el posicionamiento de las producciones de la cadena, tanto a nivel nacional como internacional.

Con esta celebración, Caracol Televisión no solo suma nuevos galardones a su trayectoria, sino que también reafirma su compromiso con la excelencia y la creatividad, llevando el talento colombiano a los más altos escenarios del entretenimiento mundial.

