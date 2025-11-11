La tensión se apoderó de ‘Masterchef Celebrity’, la cocina más famosa de Colombia, durante el episodio de este martes 11 de noviembre de 2025, cuando los participantes enfrentaron una de las pruebas de eliminación más exigentes de la temporada.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Patricia Grisales rompe el silencio sobre si Carolina Sabino debía haber sido eliminada y no ella)

Con la salida del último famoso, solo quedan seis en competencia. La última en salir había sido Patricia Grisales y, en esa ocasión, para algunos televidentes, Carolina Sabino era quien debía irse.

Sin embargo, en esta oportunidad, la cantante sobresalió con una preparación muy bien ejecutada y se llevó elogios del jurado integrado por Jorge Rauch, Nicolás de Subiría y Belén Alfonzo.

Lee También

En contraposición, Valentina Taguado se llevó críticas frenteras por un plato que para los evaluadores estaba muy sencillo para la etapa y el reto que se vivía en la determinante noche.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Canal RCN (@canalrcn)

¿Quién salió de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ hoy 28 de octubre?

Luego de la deliberación final, el actor Raúl Ocampo se convirtió en el nuevo eliminado del ‘reality’ culinario de RCN, luego de presentar un plato en el que la sazón le jugó una mala pasada.

Justamente, Ocampo y Taguado fueron los que quedaron en la cuerda floja al final del episodio, y con un sentido abrazo y muchas lágrimas se despidieron. Los dos desarrollaron una linda amistad en el programa, por lo que la determinación no fue fácil para los dos, sobre todo para la exintegrante de los ‘Impresentables’.

Ocampo afronta una dura situación personal por las críticas que recibe por parte de la familia de Alejandra Villafañe, quien fue su pareja, pero falleció luego de luchar contra un devastador cáncer.

El actor no logró convencer con su plato final, lo que le valió la salida del concurso. La eliminación causó una fuerte reacción entre los televidentes, quienes destacaron el carisma y la buena actitud del participante durante el programa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Entretenimiento Pulzo 🍿 (@pulzoentretenimiento)

¿Quiénes conforman el ‘Top’ 10 de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ 2025?

Luego del más reciente capítulo, solo quedó un hombre, bendito entre 5 mujeres. Se trata del comediante Diego Alexander Gómez Aristizábal, conocido como ‘Pichingo’.

De esta manera, entre la lista de celebridades que aún permanecen en el programa están Valentina Taguado, Alejandra Ávila, Carolina Sabino, Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard.

* Pulzo.com se escribe con Z