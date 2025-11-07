La expulsión de Katiuska del ‘Desafío’ no pasó desapercibido y Andrea Serna, que frente a cámaras de Caracol Televisión fue contundente, afuera del formato dejó ver su lado más sensible.

La caldense acudió a su cuenta personal de Instagran, un día después del capítulo en el que se divulgó la medida, para dejar un mensaje sobre lo sucedido con la determinación.

“Sobre Katiuska, qué duro fue ese momento. Veía en ella una competidora valiente, fuerte y muy capaz, como se lo dije anoche, una posible ganadora. De esas noticias que debo comunicar, pero que resultan muy dolorosas”, confesó.

Si bien no es la primera vez que Serna protagoniza una situación de este estilo, cabe remarcar que esta estuvo marcada por algo de dramatismo debido a la manera en que se dieron las cosas.

Lee También

Esta fue la publicación:

¿Por qué fue expulsada Katiuska del ‘Desafío’ de 2025?

Katiuska Bula fue expulsada del ‘Desafío’ de 2025 debido a una grave infracción que quebrantó las reglas del programa al abrir una caja y traicionar la confidencialidad del formato, aunque se divulgó que fue una persona cercana a su entorno la que hizo esto por dinero.

La situación escaló rápidamente, y los productores del programa decidieron que eso violaba las normas y el espíritu del ‘reality’. Esto ocurrió en el arranque de las semifinales.

El ‘Desafío’ es conocido por mantener un ambiente de competencia intensa, pero también de respeto a las reglas entre los participantes. Katiuska, quien había destacado por su rendimiento físico, fue eliminada del programa de manera sorpresiva y contundente, ya que el incidente puso en duda la capacidad de mantener un entorno adecuado para el desarrollo del concurso.

La producción del programa no dudó en aplicar una sanción ejemplar a Katiuska, recordando a todos los concursantes que deben respetar las reglas, incluso en un entorno tan desafiante.

El programa ‘Desafío’ de Caracol es uno de los más populares en Colombia y, por ello, las expulsiones suelen ser un tema de gran interés. En este caso, la expulsión de Katiuska Bula causó un gran revuelo entre los seguidores del programa, quienes la veían como favorita en la competencia.

Sin embargo, la decisión de los productores fue firme y se mantuvo, marcando un precedente sobre la importancia de las reglas dentro del ‘reality’. Este hecho se dio en el contexto de la edición 2025, que estuvo llena de desafíos y tensiones entre los participantes.

¿Quién causó la expulsión de Katiuska en el ‘Desafío’ de 2025?

Se conoció que una persona cercana al entorno de Katiuska ejecutó los actos antirreglamentarios que desembocaron en la expulsión del ‘Desafío’ y, al seguir las declaraciones de ella, sería su esposo el señalado.

El asunto no se ha confirmado de manera oficial, pero la barranquillera aseguró en ‘Día a día’ que ha estado cercana a sus padres y su familia, con lo que se descartaron otras versiones que apuntaron a la mamá de ella.

De hecho, Katiuska se refirió a una “tusa” al referirse a la persona que afirmó que la “utilizó”, al enterarse de información que llevó a que se rompiera la confidencialidad del programa de competencias físicas de Caracol Televisión.

Si bien ella reconoce que es “responsable” por no guardar total secreto de lo que sucedió al interior del ‘reality’, incluso en la intimidad de los más allegados, aseguró que no tuvo la “culpa” por el suceso específico.

Lo cierto es que la expulsada participante perdió todo el dinero que había acumulado durante los 60 días dentro de la competencia, más de 90 millones de pesos, otra dolorosa pérdida luego de la decisión en contra.

Todavía no se conocen mayores detalles sobre un hecho que no tiene precedentes en la televisión colombiana, no solo por la violación a la confidencialidad, sino por la participación de terceros en el tema.

* Pulzo.com se escribe con Z