Los televidentes quedaron sorprendidos durante la noche de este jueves 6 de noviembre, luego de la expulsión de ‘Katiuska’, una de las participantes más sólidas, pero que vio sus sueños truncados por un grave error. La competidora era una de los 8 finalistas del ‘reality’, hasta el anuncio de Andrea Serna, que indicó que debía irse del programa por una falta que involucra una situación legal.

(Le puede interesar: Andrea Serna anunció en ‘Desafío’ dura decisión por “recomendación médica”: alerta por ambulancia)

¿Por qué expulsaron a ‘Katiuska’ del ‘Desafío’?

Según la presentadora del emblemático ‘show’, la participante rompió un acuerdo de confidencialidad con Caracol, lo que comprometió el desarrollo del programa. “Lo que realmente nos une no es una firma, es un compromiso moral”, dijo Serna, mientras los finalistas estaban en su hogar previo a disputar el desenlace de las pruebas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Caracol Televisión (@caracoltv)

Andrea Serna detalló que tal acción “traicionó la confianza” y perjudicó a quienes hacen parte del ‘Desafío’, desde la producción hasta los participantes. Por ende razón, ‘Katiuska’ tuvo que irse del ‘reality’ por un motivo ajeno a la competencia’.

“Me duele decirlo, porque te veía como una mujer fuerte, disciplinada y como una posible ganadora, pero este juego, como la vida misma, se construye sobre la honestidad y los valores que elegimos defender”, sentenció Serna durante el capítulo de este jueves.

(Lea también: Exparticipante del ‘Desafío’ se operó y mostró cómo fue el proceso: “Se llegó el día”)

¿Qué dijo ‘Katiuska’ luego de ser expulsada del ‘Desafío’?

En medio de la sorpresa e incredulidad de sus compañeros, la caribeña dijo que no era su culpa, pero que acataba la decisión del programa y asumía la responsabilidad de sus actos.

“Es mi responsabilidad, aunque no haya sido mi culpa, y debo asumirla, aunque me duele y me cueste… pensar en que todo el esfuerzo se fue… toca saber en quién confiar y aprender de los errores”, dijo ‘Katiuska’ en medio del llanto.

Por ello, su lugar en la final fue tomado por la última expulsada, ‘Mencho’, quien competirá por el millonario botín que ofrece el programa.

* Pulzo.com se escribe con Z