Así como ‘Masterchef’ ha prendido polémica, el ‘Desafío’ presentó un avance en el que la aparición de una ambulancia y el anuncio de Andrea Serna sobre una recomendación médica puso en alerta a más de uno.

Video de avance del capítulo 86 del Desafío 2025, con ambulancia

Las imágenes del capítulo 86 del ‘Desafío’ mostraron la competencia de contacto en tierra entre Gamma y Omega, la última que entrega un chaleco para un hombre rumbo a la temida eliminación.

Los rostros de preocupación dieron a entender que, dentro del roce entre los participantes dentro de ese escenario y los choques habituales en esas pruebas, hubo un percance mucho más grande.

De hecho, el avance mostró que Andrea Serna hizo un anuncio en el que mencionó una “recomendación médica” por parte del equipo de expertos en la producción, lo que encendió las alarmas.

Como si no fuera suficiente, la aparición de una ambulancia que es común para la atención específica de alguno de los casos abrió la puerta a una nueva lesión, justo en la recta final.

Las lágrimas de algunos como Tina en el equipo Omega y de ‘Mencho’ en Gamma dejaron en evidencia la preocupación que se hace extensiva para los seguidores, a la expectativa de lo que suceda.

¿Quién salió eliminado por lesión en el ‘Desafío’ de 2025?

Juan Andrés Díaz acabó eliminado del ‘Desafío’ por la lesión en un dedo cuando estaba en una prueba de aire con Gamma, por lo que tuvo que despedirse de manera anticipada del formato.

Eso deembocó en el regreso de Gio, que precisamente había perdido en su prueba contra ‘Potro’ y se había resignado a perder su cupo en esta edición, en la que arrancó como capitán del equipo naranja.

El ‘Desafío’ es conocido por ser un programa de competencia física y aventura, donde los participantes enfrentan desafíos extremos en condiciones difíciles. Debido a la naturaleza de estas pruebas, las lesiones son un riesgo constante, ya sea por caídas, accidentes o sobrecarga física.

En algunas ediciones anteriores, las lesiones han provocado la eliminación de participantes. En estos casos, los competidores pueden ser retirados de la competencia para preservar su bienestar y seguridad.

A pesar de la tristeza que implica el retiro obligado de cualquiera de los concursantes dentro de los equipos, mucho más por la etapa tan definitiva en la que se está, hay una certeza sobre los cuidados que se llevan a cabo.

¿Cómo se decide la salida por lesión en ‘Desafío’?

La salida de un participante por lesión en el ‘Desafío’ generalmente se decide de manera conjunta entre el equipo médico y los organizadores del programa.

Dado que las pruebas y desafíos en este tipo de ‘reality’ son físicamente exigentes, las lesiones son un riesgo constante. Si un competidor sufre una lesión durante el desarrollo de las pruebas, se somete a una evaluación médica para determinar la gravedad del daño.

Si la lesión es lo suficientemente grave como para comprometer la salud o seguridad del participante, se recomienda su retiro del juego. En estos casos, los médicos del programa son los encargados de hacer la evaluación.

En algunos casos, el participante puede ser retirado temporalmente para un tratamiento o rehabilitación, y si no puede recuperarse a tiempo para continuar en el programa, es eliminado oficialmente.

Además, las reglas del programa establecen que los participantes deben estar en condiciones físicas óptimas para enfrentarse a los retos. Si una lesión impide que un competidor realice las pruebas de manera adecuada, su salida puede ser inevitable.

Los productores y organizadores también consideran la integridad del programa, buscando mantener un ambiente seguro tanto para los participantes como para el equipo de producción.

