El actor Ricardo Vesga, reconocido por su participación en producciones como ‘La nieta elegida’, ‘Rigo’ y ‘Darío Gómez: El rey del despecho’, sería el nuevo eliminado de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ 2025.

El intérprete, quien logró mantenerse invicto hasta el top 9 del concurso, no logró superar el más reciente reto de eliminación, a pesar de su constancia y del cariño que se ganó dentro del grupo de celebridades.

Durante varias semanas, Vesga se convirtió en uno de los participantes más comentados por el público y sus compañeros. Su desempeño, marcado por la buena suerte y algunos momentos de inmunidad, despertó todo tipo de opiniones entre los demás concursantes, quienes a menudo se preguntaban cómo lograba pasar los retos sin caer en peligro.

Sin embargo, su talento, disciplina y actitud positiva lo mantuvieron firme hasta que, finalmente, una preparación no cumpliría con las expectativas del jurado.

De acuerdo con los que pudo conocer Pulzo, el actor habría presentado un plato que, aunque bien intencionado, no estuvo a la altura del nivel que exige el ‘reality’ de cocina más visto del país. Un error en la técnica y la ejecución habría sido determinante para que los chefs decidieran mencionar su nombre, quienes pondrían fin a su destacada participación en el concurso.

Su salida no pasaría desapercibida. Los demás participantes expresarían la tristeza por tener que decirle adiós a uno de los compañeros más carismáticos del grupo.

Ricardo Vesga se destacó no solo por su creatividad en la cocina, sino también por su espíritu de compañerismo y su disposición para escuchar y ayudar a los demás. Muchos coincidieron en que su presencia aportó equilibrio y buen humor durante las tensas jornadas de competencia.

El artista, además de su carrera actoral, es cofundador de una entidad dedicada a la producción de espectáculos artísticos y escénicos, lo que demuestra su compromiso con la cultura y el arte colombiano. Su paso por ‘Masterchef Celebrity’ le permitió mostrar una faceta distinta, más cercana y espontánea, que conquistó al público.

Con su salida, se completa el top 8 del reality culinario, una etapa en la que cada reto será aún más exigente y cualquier error puede costar caro. A pocas semanas de la gran final, la tensión crece y los televidentes esperan conocer quién logrará coronarse como el nuevo ganador del programa de cocina en su décima temporada.

