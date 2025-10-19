Durante el más reciente capítulo de ‘Masterchef Celebrity Colombia‘, emitido el domingo 19 de octubre, se vivió un tenso momento entre Valentina Taguado y Patricia Grisales durante el reto por equipos.

La competencia, que exigía preparar platos callejeros para un grupo de comensales conocidos como los “parceros”, provocó más de un desacuerdo entre los participantes, especialmente en el equipo verde, integrado por Valentina, Patricia y Raúl Ocampo.

Desde el inicio del episodio, Claudia Bahamón, presentadora del programa, insistió en la importancia de mantener una buena energía en la cocina, pues el estado de ánimo influía directamente en el desempeño de los concursantes. Varios de ellos hablaron sobre qué les recarga o les drena la energía.

Por ejemplo, Pichingo confesó que no podría vivir con Carolina Sabino porque su energía intensa lo abruma, mientras que aseguró que Violeta Bergonzi siempre lo llena de buena actitud.

Por su parte, Valentina Taguado expresó que prefiere la sinceridad por encima de las apariencias, dejando claro que no tolera la hipocresía y que percibe fácilmente las malas vibras. Sin embargo, esa tensión interna pareció trasladarse al reto culinario, en el que el equipo verde tuvo que elaborar tacos de birria.

Valentina, con experiencia en gastronomía mexicana, asumió la iniciativa al momento de preparar la salsa picante, pero su compañera Patricia Grisales no estuvo de acuerdo con su propuesta. La actriz consideró que el nivel de picante debía moderarse, ya que serían los invitados quienes evaluarían el plato, y no todos toleran sabores tan fuertes.

El desacuerdo se intensificó cuando ambas comenzaron a dar indicaciones diferentes, lo que causó confusión y un ambiente incómodo en la cocina. Según contó Valentina más tarde, fue uno de los retos más estresantes que ha vivido en el programa, pues sintió que no había una comunicación fluida con su equipo. Patricia, por su parte, defendió su postura asegurando que “Valentina no era la única que sabía de comida mexicana”.

Aunque la situación no pasó a mayores, el intercambio entre las dos dejó ver las diferencias de carácter y estilos de liderazgo dentro del grupo. Finalmente, Raúl Ocampo intentó mediar entre ambas para mantener el enfoque en la preparación del plato, aunque quedó claro que la tensión afectó la dinámica del equipo.

Este episodio no solo mostró el alto nivel de exigencia de la competencia, sino también cómo la presión y el trabajo en equipo pueden poner a prueba la paciencia y la empatía de los famosos dentro de ‘Masterchef Celebrity Colombia’.

Al final de la competencia, los vencedores fueron el equipo azul, el cual estuvo conformado po ‘Pichingo’, ‘Lusifer’ y Michelle Rouillard.

