Luego de dos temporadas fuera del programa, el reconocido chef chileno Christopher Carpentier decidió hablar con total honestidad sobre su renuncia a ‘Masterchef’. En conversación con Carolina Araújo, en el pódcast ‘Realidades ocultas’, el exjurado abordó sin filtros los motivos detrás de su salida y reveló lo que realmente ocurre tras bambalinas en el exitoso reality de cocina.

Durante la entrevista, Carolina confesó que en la temporada pasada tuvo que hacer parte del jurado en uno de los capítulos, y al probar los platos, su impresión fue que no estaban al nivel que esperaba.: “No eran tan buenos como pensaba”, afirmó Araújo.

Con una mezcla de ironía y honestidad, Carpentier confesó que el 95 % de los platos que probó en ‘Masterchef’ eran malos.



“Solo un 5 % eran ricos. Uno evalúa según a quién está evaluando, porque tú haces un plato en un contexto”, explicó.

Incluso recordó una final en la que, según él, la calidad fue tan baja que se vieron obligados a elegir un ganador entre platos mediocres: “Imagínate que Adrián presentó un cordero crudo. ¡Crudo! Todavía se escuchaba el ‘beee’. A diferencia de los de Carla Giraldo, que sí estaban ricos”, comparó.

Sobre las críticas hacia los participantes, Carpentier fue claro: “Hay diferencia entre cocinar y presentar un plato. Muchos no son cocineros, son personajes”.

¿Por qué se fue Chris Carpentier de ‘Masterchef’?

La salida de Carpentier no fue repentina. El chef explicó que fue el resultado de un desgaste acumulado tras más de una década sin pausas.



“Llevaba 11 años sin parar. Ya no tenía ganas, no me motivaba. Físicamente estaba destruido, me levantaba apenas caminando. Emocionalmente, también: me divorcié. A los 50 años, empezar de cero fue una mier..”.

Con una vulnerabilidad poco común en figuras públicas, el chef habló del momento en el que tocó fondo: “Me dio una parálisis. Me pregunté: ¿Qué quieres hacer con tu vida?”

Esa crisis personal lo llevó a tomar una decisión definitiva. “Renuncié. Agradecí en cámara, grabamos los premios y dije ‘gracias a todos, hasta luego’. Me fui en ‘shock’. Ya no daba más, necesitaba un cambio.”

Christopher Carpentier dejó claro que no descarta volver a empezar, incluso si le toca reinventarse nuevamente a los 60: “Quizás mi estilo de vida es moverme. Si me toca empezar de nuevo, no sé si lo haré… pero ya lo hice una vez”.

