La actriz y comediante colombiana Vicky Berrío sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con su novio Edison Boniek, en una romántica y original propuesta de matrimonio hecha bajo el mar en San Andrés. La noticia, revelada a través de sus redes sociales, provocó una ola de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de sus seguidores, colegas y amigos del mundo del entretenimiento.

(Vea también: Quién es Vicky Berrío, de ‘Masterchef’, la actriz que intimidará al chef Jorge Rausch)

Durante una inmersión de buceo, Boniek preparó una escena inolvidable: se arrodilló en el fondo marino y mostró un cartel con la frase

Berrío, visiblemente emocionada, aceptó la propuesta en medio de burbujas y risas, viviendo uno de los momentos más especiales de su vida.

La comediante compartió en Instagram el video del emotivo instante, acompañado del mensaje:

“Jamás imaginé que una inmersión en el mar se convertiría en el momento más inolvidable de mi vida. Aquí, entre burbujas y latidos incontrolables, me sorprendiste con la pregunta que cambiará nuestra historia… ¿Quieres ser mi esposa?”.

La publicación superó los 37.000 me gusta en menos de 24 horas y acumuló más de 800 comentarios, entre los que destacaron los mensajes de figuras como Martina La Peligrosa y Caterine Ibargüen, ambas excompañeras de Berrío en ‘Masterchef Celebrity’ 2024.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vicky Berrio (@vicky.berrio)

Un amor que nació en redes sociales

La historia de amor entre Vicky Berrío y Edison Boniek comenzó en el mundo digital. Edison, un diseñador gráfico apasionado por el arte y la fotografía, era seguidor de la actriz en redes sociales. Con el tiempo, decidió escribirle un mensaje para invitarla al cine, sin imaginar que ese encuentro marcaría el inicio de una relación sólida y llena de complicidad.

Desde entonces, ambos se han mostrado muy unidos. Según reveló la comediante, en 2025 la pareja cumple cerca de cuatro años de relación, durante los cuales han compartido momentos de humor, viajes y trabajo conjunto en redes sociales.

Boniek, quien es 18 años menor que Vicky, se ha convertido en un rostro habitual en los contenidos que ella publica, participando en videos cómicos y escenas cotidianas que reflejan la buena química entre ambos.

Aunque la diferencia de edad causó comentarios en sus inicios, la pareja ha demostrado que el amor, la confianza y el respeto son la base de su relación. “Amo lo que somos, amo nuestra historia y amo la vida que nos espera”, escribió la actriz tras aceptar la propuesta, dejando claro que atraviesa una de las etapas más felices de su vida.

Una mala noticia para Vicky Berrio

El locutor Roberto Cardona, de Los 40, reveló que el ‘Aftershow‘ de ‘La casa de los famosos Colombia’ había estado en manos de una dupla exitosa: Karen Sevillano y Vicky Berrío, quienes conquistaron al público con su humor y autenticidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LOS40 Colombia (@los40colombia)

Sin embargo, Cardona sorprendió al confirmar que solo Karen Sevillano continuará en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos’, mientras que Vicky Berrío no seguirá en el programa.

Su lugar sería ocupado por Karina García, una joven con aspiraciones en la televisión que ha expresado su sueño de consolidarse como presentadora, lo que despertó gran expectativa entre los seguidores del ‘reality’.

