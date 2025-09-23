El actor conocido como el ‘Negro’ Salas celebró uno de los momentos más importantes de su vida al contraer matrimonio a sus 51 años. La ceremonia se llevó a cabo el sábado 20 de septiembre y contó con la presencia de familiares, amigos cercanos y varios de sus excompañeros de ‘La casa de los famosos Colombia’, ‘reality’ en el que participó y donde consolidó amistades que aún conserva.

A través de sus redes sociales, el artista compartió algunos detalles del festejo, dejando ver la alegría con la que vivió este nuevo capítulo en su vida personal. Entre los invitados destacó la presencia de Emiro Navarro, quien también fue parte del programa y con quien Salas forjó una amistad sólida durante los meses de convivencia en la casa estudio.

Además, a la celebración asistieron otros exparticipantes como Mateo Varela, más conocido como ‘Peluche’ y pareja actual de la modelo Norma Nivia, así como Camilo Trujillo. Todos ellos, personajes que compartieron con el actor los momentos más intensos dentro del ‘reality’ y que hoy hacen parte de su círculo de confianza.

¿Por qué no invitaron a Yina Calderón a la boda del ‘Negro’ Salas?

Sin embargo, hubo una ausencia notoria que no pasó desapercibida entre los seguidores del programa: la de Yina Calderón, quien criticó a Isabella Ladera por su video. Muchos se preguntaron por qué la creadora de contenido no estuvo presente en la boda, y fue ella misma quien decidió aclarar la situación a través de sus redes sociales.

Con el estilo directo y sin filtros que la caracteriza, Yina explicó en sus historias de Instagram que no asistió porque, simplemente, no la invitaron. Aunque en un inicio lo dijo en tono jocoso, más adelante reconoció que existieron razones de fondo relacionadas con su comportamiento dentro del ‘reality’.

“No, bebés, hay que entender que yo me pasé un poquitito en el ‘reality’ con su relación. Entonces, lo entiendo totalmente. Pero, de corazón, le deseo mucha prosperidad, que le vaya súper bien con su esposa, que tengan muchos hijos y que sean felices y coman perdices. Él no es una mala persona, es buena persona”, expresó la DJ, haciendo referencia a la manera en que se refirió en su momento al vínculo sentimental del actor.

Calderón también aprovechó para enviar un mensaje conciliador a Salas y a su esposa Ana María, deseándoles un futuro lleno de amor y felicidad. Incluso, en medio de su confesión, reiteró que su ausencia no fue por mala voluntad, sino por la falta de invitación, la cual entendía como una consecuencia lógica de lo ocurrido en el programa.

Por otro lado, el que se robó la atención en la fiesta fue Emiro Navarro. El exfinalista del ‘reality’, fiel a su estilo descomplicado y humorístico, decidió ponerle un toque de picante al evento y, frente al recién casado, lanzó la divertida pregunta de si aún estaba a tiempo de oponerse al matrimonio. Su ocurrencia generó carcajadas entre los presentes y, como era de esperarse, también en las redes sociales, donde el video del momento se hizo viral rápidamente.

Las declaraciones de Yina tampoco pasaron desapercibidas entre los internautas. Como suele suceder con todo lo que dice o hace la empresaria, sus palabras desataron una ola de comentarios encontrados. Algunos usuarios la criticaron con mensajes como: “¿Quién la iba a querer invitar a algo, si fue una mier.. de persona en el ‘reality’?”, mientras que otros señalaron que lo suyo era simplemente un intento de llamar la atención.

Aun con las críticas, Calderón cerró su mensaje de manera cordial: “Ay, no, pero de verdad, Negrito, te deseo prosperidad, salud y que seas feliz. En medio de todo, tú sabes que te llevo en la buena. Tú sabes que estábamos en un reality, entonces tocaba, linda. Te mando un beso y, si ves este video, saludos a Ana María”.

En definitiva, la boda del ‘Negro’ Salas no solo fue una ocasión para celebrar el amor, sino también un motivo de conversación en redes sociales, tanto por los invitados que asistieron como por la ausencia de una de las figuras más polémicas del reality: Yina Calderón.

