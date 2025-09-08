La polémica volvió a encenderse en redes sociales luego de la filtración de un video íntimo de Isabella Ladera y el cantante Beéle. Las imágenes se viralizaron rápidamente y convirtieron a los protagonistas en tendencia número uno en plataformas digitales, donde las opiniones no tardaron en aparecer.

(Vea también: Isabella Ladera dice que Beéle filtró el video íntimo: “No soy la vergüenza de esta historia”)

Entre quienes reaccionaron estuvo Yina Calderón, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia‘, quien lanzó fuertes críticas a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

La creadora de contenido aseguró que no podía quedarse callada frente al tema, y retomó una de sus frases más recordadas en el ‘reality’: “¿Qué prefieres, una verdad que te haga llorar o una mentira que te haga reír?”. A partir de esa premisa, Calderón compartió lo que pensaba del escándalo que involucra a la influencer venezolana y al intérprete de música urbana.

Lee También

En su intervención, Yina señaló que, en su opinión, la responsable de la filtración fue la propia Isabella Ladera.

“Lo primero que pienso es que lo filtró ella, estoy segura, y sus razones tendrá”, expresó, dejando en claro que, según ella, la difusión del material no se debió a un descuido ni a una tercera persona, sino a una decisión intencional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LE TENGO EL CHISME (@letengoelchisme)

La también empresaria de fajas no se detuvo ahí y agregó comentarios sobre el desempeño de la pareja en el video, lo que provocó aún más controversia. “El hombre no se mueve mal, pero como así, mueve el brazo lento, ustedes me entienden. Y tercero, la mujer… ¿qué pasó? Vaca muerta, como esos tiktokers que no saben ni bailar”, dijo Calderón entre risas, desatando reacciones divididas entre quienes la apoyaron y quienes la criticaron por burlarse de la situación.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas. Varios usuarios en redes sociales le recordaron a Yina su propio escándalo del pasado, cuando también se filtró un video íntimo suyo desde un balcón.

“Querida artesanía maya, ¿a usted le consta que fue ella quien filtró el video? Obvio aprendió de ti, cuando tú filtraste el tuyo desde ese balcón, ¿te acuerdas?”, comentó una seguidora, aludiendo directamente a la experiencia personal de la ‘influencer’. Otros internautas fueron todavía más fuertes en sus respuestas, señalando que Calderón no tenía autoridad moral para opinar del tema. “Ojalá nunca te pase, aunque ya te pasó”, escribió un usuario, mientras otro aseguró: “Pero Yina, ¿de qué hablas? Si en tu video eras igualita a Isabella. Más se movía un trámite en la Fiscalía que tú”.

Pese a las críticas, Yina Calderón continuó interactuando con sus seguidores, defendiendo su derecho a opinar sobre lo que es tendencia. Lo cierto es que su intervención, lejos de apaciguar la controversia, terminó alimentando el debate y manteniendo en el foco mediático tanto a Isabella Ladera y Beéle como a la propia Yina.

Una vez más, la exprotagonista de escándalos mediáticos demostró que su estilo directo y sin filtros causa tanto rechazo como apoyo, pero siempre la mantiene en el centro de la conversación digital.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.