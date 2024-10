Isabella Ladera y Beéle fueron una de las parejas más polémicas en 2024, pues lo suyo inició entre rumores de infidelidad. El cantante colombiano tenía una familia al lado de Camila Rodríguez, con quien tiene dos hijos.

(Vea también: Fanática de Beéle se burló de supuesta infidelidad y le sacó cartel gigante en concierto)

Sin embargo, la relación ya venía en decadencia desde el nacimiento del segundo bebé. Rodríguez sacó los engaños de Béele al aire y por medio de sus redes sociales lo dejó muy mal parado.

Sin pena alguna, Ladera y Beéle empezaron a subir varios videos juntos y algunos usuarios de Internet los criticaron deseándoles hasta el mal para su romance.

Desde hace días se venía sospechando que la pareja había roto e Isabella Ladera decidió responder algunas preguntas a través de Instagram y salió la verdad de la actualidad y si el dinero tiene que ver entre ella y el colombiano:

“No mi bebé, yo también trabajo. Él y yo ya no tenemos nada. Entiendo que todo se haya prestado y que pareciera ‘marketing’, pero la verdad yo también estaba ilusionada como algunos de ustedes, no más no se dio”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rechismes (@rechismes)

(Vea también: Beéle habría sido demandado por su esposa: se habla de “humillaciones”, “drogas” y más)

También les dejó un mensaje a quienes le desearon el mal a ella y a Beéle, pues se les estaba haciendo su deseo realidad:

“TikTok estoy ‘ready’ para ti y tus videos en mi contra. Igual te mandaré mucho amor”.

Las reacciones no han faltado y varios se han reído de la situación, sobre todo porque dicen que lo que empieza mal, termina mal.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.