La repentina salida de Yana Karpova, más conocida como ‘la Rusa’, de ‘La casa de los famosos Colombia’ 2025 ha sido un tema de debate entre los seguidores del ‘reality’.

Aunque su eliminación no fue decidida por el público, su partida dejó muchas dudas sin resolver. Sin embargo, recientemente, la ‘influencer’ y cantante urbana reapareció en Bogotá y, en un encuentro con seguidores de Melissa Gate, respondió a la gran incógnita sobre su salida del programa.

Karpova asistió a una reunión de fans de la creadora de contenido paisa, quien se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de la competencia. Aprovechando su presencia, los seguidores no perdieron la oportunidad de preguntarle directamente sobre los motivos detrás de su salida.

Con una cámara en mano, le pidieron que aclarara de una vez por todas la verdad sobre su inesperado abandono. “Bueno, es una pregunta muy seria y lo voy a responder por fin”, comenzó diciendo Karpova, dando a entender que finalmente abordaría el tema de manera pública.

Aunque se había especulado sobre diversas razones para su salida, incluyendo problemas migratorios o situaciones contractuales, Yana desmintió varias de esas teorías. Confirmó que no tuvo inconvenientes con Migración Colombia y que, tras abandonar el ‘reality’, decidió establecerse temporalmente en Bogotá, aunque antes de ingresar al programa residía en Medellín, ciudad clave en la escena de la música urbana.

Ante la insistencia del público, Yana dio una respuesta que sorprendió a muchos por su tono desenfadado y humorístico:

“Es que la verdad me sacaron porque yo tenía que pagar los servicios de luz, agua y gas, y no me iban a cortar todo, amigos. Me tocó salir para hacer las transacciones. Y también me iban a dejar sin internet. Ahí está la respuesta, mis amores: pagar recibos y más compromisos”, comentó entre risas.