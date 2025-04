A sus 39 años, la caleña Carolina Soto se ha consolidado como una de las presentadoras más queridas de Colombia. Su talento y carisma la han convertido en un rostro habitual del matutino ‘Día a día’, de Caracol Televisión.

Sin embargo, más allá de su éxito en la pantalla, Soto también ha encontrado un espacio en el mundo digital, donde comparte aspectos de su vida con sus 3,7 millones de seguidores en Instagram.

Recientemente, la presentadora sorprendió a sus fanáticos al revelar el tratamiento que ha estado utilizando para combatir la alopecia, un problema que le estaba afectando notablemente el cuero cabelludo.

A través de sus redes sociales, mostró cómo ha logrado mejorar la salud de su cabello luego de notar una considerable pérdida de volumen y densidad.

La lucha contra la alopecia de Carolina Soto

En una de sus historias de Instagram, Soto compartió su experiencia con los productos capilares que ha estado usando en las últimas semanas.

La esposa del ingeniero Germán González explicó que su rutina incluye un champú especial y unas gotas diseñadas para estimular el crecimiento del cabello. “Estoy aterrada porque se me ve mucho pelo, pura ‘lanita’, y antes yo no tenía patilla. Me he vuelto ‘la Peluda’, ya no se me ven las entradas”, comentó con entusiasmo.

La presentadora reveló que el ingrediente estrella de su tratamiento ha sido la cebolla, utilizada en su champú. Según ella, la aplicación constante de este producto ha dado resultados sorprendentes en su melena. “El tratamiento se me acaba rápido porque lo uso entre dos y tres veces por semana”, agregó, dejando en claro que la disciplina ha sido clave en la recuperación de su cabello.

Reacciones de sus seguidores ante alopecia de Carolina Soto

La revelación de Carolina Soto no pasó desapercibida y causó una oleada de comentarios entre sus seguidores, quienes elogiaron su transformación capilar. Muchos expresaron sorpresa al notar el cambio en su cabello y algunos incluso pensaron que usaba extensiones.

“Juraba que eran extensiones, tienes el pelo divino”, comentó una seguidora. Otros, por su parte, confesaron que al principio creían que este tipo de tratamientos eran solo publicidad. “En verdad, yo pensé que solo era ‘marketing’ de las famosas, pero me animé a probarlo y después de mucho tiempo, mi cabello empezó a crecer de nuevo. Aún me falta, pero me encanta lo que veo”, escribió otra usuaria.

El proceso de recuperación capilar de Soto ha coincidido con una etapa emocionalmente difícil en su vida. Hace algunas semanas, la presentadora compartió con sus seguidores el doloroso momento que atravesó tras la muerte de su mascota Praga, un golpe que la afectó profundamente.

Pese a esta pérdida, la presentadora ha encontrado en su rutina de autocuidado una forma de mantenerse positiva. Su testimonio ha inspirado a muchas personas que también enfrentan problemas de alopecia, demostrando que, con constancia y los productos adecuados, es posible recuperar la salud capilar.

Con esta experiencia, Carolina Soto no solo reafirma su cercanía con sus seguidores, sino que también se convierte en un referente para quienes buscan soluciones efectivas contra la caída del cabello.

