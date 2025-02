Carolina Soto siempre se ha mostrado amante a los animales, por lo que antes de que nacieran sus dos hijos, Valentino y Violetta, tenía a Praga, su perra que era, básicamente, su hija. Es más, algunos pensaron que no tendría más.

(Vea también: Carolina Cruz dijo por qué nunca se casó y qué opina del matrimonio; ¿afecta su noviazgo?)

Lo cierto es que Praga era la consentida de la casa, podía subirse a la cama y hasta dormir en las almohadas, si ella lo deseaba. Sin embargo, parece que los planes de dicha mascota cambiaron. Desde hace algunos meses le descubrieron un tumor que no le permitió seguir acompañando a la familia.

Lo cierto es que ha pasado una semana desde el fallecimiento de Praga y Carolina Soto ha tenido que continuar con sus responsabilidades, pero con mucha dificultad debido a que tiene la mente ocupada.

(Vea también: Paulina Ceballos, esposa de Carlos Calero, habla de días con cáncer y lo que más cambió)

“Si les contara y si me vieran por un hueco. Esto no ha sido nada fácil, ha sido durísimo para mí, no se imaginan cuanto. Me ha ayudado mucho, leerlos con consejos, con palabras, con personas que se han identificado. Ha sido muy difícil esta semana, pero bueno, con la satisfacción de que le di la mejor vida que pude”, inició diciendo Soto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rechismes (@rechismes)

“Me hace mucha falta, fueron diez años en lo que me acompaño, inicialmente con mi esposo, él me la regaló, antes de mis hijos. Estuvo en el nacimiento de mis dos hijos, estuvo cuando mi hermana murió, estuvo en momentos claves de mi vida, por eso siento que la voy a extrañar tanto”, terminó por decir la presentadora.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.