Valentina Taguado se ha convertido en una de las voces y personalidades más queridas de los últimos años. Su paso por la televisión, especialmente en un ‘reality’ de cocina, la catapultó como una figura fresca, espontánea y llena de carisma.

Allí no solo sorprendió con su talento culinario y la manera en que conquistó a los jurados con platos llenos de sabor, sino también por su capacidad de conectar con el público a través del humor, la autenticidad y esa energía vibrante que la caracteriza.

Aunque muchos la reconocen por su faceta televisiva en ‘Masterchef’, la carrera de Taguado en la radio ha sido fundamental para consolidar su trayectoria en los medios. Durante un buen tiempo, hizo parte de ‘Impresentables’, el exitoso programa de ‘Los 40’, donde se ganó un lugar especial en la memoria de los oyentes gracias a su estilo directo, divertido y natural.

Sin embargo, en los últimos meses su presencia en la emisora había comenzado a ser intermitente, lo que despertó todo tipo de rumores sobre su continuidad en el espacio.

Valentina Taguado se despide de ‘Los impresentables’

La incertidumbre llegó a su fin cuando Valentina decidió aclarar la situación con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales. En un video publicado en su cuenta oficial, la locutora confirmó su salida definitiva del programa y explicó con transparencia las razones que la llevaron a tomar esa decisión.

“Fui absurdamente feliz, los que iniciamos este proyecto, los amo y lo saben. Hicimos esto sin saber qué iba a pasar, literalmente, desde el amor. Estoy muy orgullosa de haber sido parte”, expresó conmovida, dejando claro que su paso por ‘Los impresentables‘ fue una experiencia enriquecedora y un capítulo que siempre recordará con gratitud.

⚠️INFORMACIÓN VERY IMPORTANTE⚠️ No voy a mentir, la ilusión era de todos simplemente no se llegó a un acuerdo y lo cuento porque no quiero cuentas en sus chismes✋🏻🫠 GRACIAS GRACIAS GRACIAS💖 Pd: Tigri ya me pagó😂

♬ sonido original – valentinataguado1

En la descripción de la publicación, fue aún más honesta con sus seguidores: “No voy a mentir, la ilusión era de todos, simplemente no se llegó a un acuerdo y lo cuento porque no quiero cuentas en sus chismes”. Con estas palabras, Taguado quiso poner fin a las especulaciones y dejar claro que la decisión fue el resultado de un proceso natural, más que de una polémica.

La noticia no fue indiferente para la audiencia. Durante semanas, los seguidores de ‘Los Impresentables’ habían estado preguntando insistentemente por el regreso de Valentina, lo que demostró el impacto que tuvo su voz en el programa.

La locutora, consciente de ese apoyo incondicional, aprovechó la oportunidad para agradecer a quienes la han acompañado en cada etapa de su carrera.

Aunque confesó que le “dolía el corazón” despedirse del proyecto, también afirmó que seguirá presente para sus seguidores a través de las redes sociales, un espacio que se ha convertido en una extensión de su carrera y que le permite mantener una conexión más cercana y directa con su comunidad digital.

¿Dónde trabajará Valetina Taguado?

El adiós a ‘Los Impresentables’ no significa un retiro de la radio. Valentina recordó que también hizo parte de ‘El Mañanero‘, de La Mega, emisora en la que aún muchos de sus seguidores continúan acompañando sus pasos profesionales.

Por otro lado, el vicepresidente de contenido de las emisoras de RCN, Alejandro Villalobos, abrazó a Valentina cuando ella estaba en vivo en ‘El mañanero’, lo que se especula una posible contratación de la humorista.

Incluso, dejó abierta la posibilidad de aparecer en otros espacios, aunque de manera ocasional, lo que mantiene la expectativa sobre lo que vendrá en su camino laboral.

Por ahora, la locutora e ‘influencer’ asegura que está enfocada en seguir explorando nuevas facetas, tanto en la televisión como en las plataformas digitales, donde su carisma y frescura siguen causando un fuerte vínculo con el público.

¿Qué pasará con Valentina Taguado?

Con esta decisión, Valentina Taguado cierra un capítulo importante de su vida profesional, pero al mismo tiempo abre la puerta a nuevas oportunidades. Entre la radio, la televisión y el mundo digital, ha demostrado ser una mujer versátil, capaz de reinventarse y de mantener una relación genuina con sus seguidores.

Su salida de ‘Los 40’ marca el final de una etapa que muchos recordarán con cariño, pero también es el inicio de una nueva fase en la que Valentina seguirá brillando con esa mezcla única de talento, espontaneidad y cercanía que la han convertido en una de las figuras más queridas de la escena radial y televisiva en Colombia.

