Carolina Soto lleva muchos años trabajando en televisión, por lo que siempre está expuesta a las cámaras y las luces. Teniendo esto en cuenta, Soto debe tener ciertas precauciones para cuidar la salud de su piel, su cabello y sus ojos, como por ejemplo, a la hora de leer las menciones del telepromter que hay en ‘Día a día’.

Sin embargo, contó en sus redes sociales que cometió un error, por ahorrarse algunos pesos, que casi le cuesta la salud de su vista:

“Uso los lentes de contacto para ver de lejos, solo los uso por la mañana para el programa, para leer las menciones. Se me acabó la agüita, el líquido, donde uno los pone. Compré uno el fin de semana, cambié de marca porque vi otra al lado, me salía más barato“.

Se puso los lentes con el líquido nuevo y sintió un ardor que jamás había sentido antes, por lo que entró en ‘shock’ y se asustó mucho:

“No te imaginas el ardor que yo sentí, se me salían las lágrimas, lloraba del ardor, no me lo podía sacar”, continuó diciendo. Y es que el error estuvo en el producto, pues en vez de comprar el líquido especial para la vista, compró un jabón.

“Me eché eso en los ojos, me quedó fucsia por dentro. Todavía siento que tengo crema dental dentro de los ojos”, terminó de contar la presentadora.

Afortunadamente, se pudo recuperar, pero quedó con el susto por el dolor tan intenso que sintió.

