Por: LA CHISMOSA

¡Lo mejor del entretenimiento criollo! En La Chismosa encontrarás noticias de tus famosos colombianos favoritos: videos, fotos, chismes... y siempre contenido veraz y divertido Visitar sitio

Las últimas semanas no han sido fáciles para la presentadora de ‘Día a día’, Carolina Soto, quien confesó en redes sociales que ha estado bastante afectada luego de recibir una noticia complicada y triste.

“Imagínense que Praga está enferma. Ustedes ya saben que ella tiene 10 años, ya está viejita, y podría vivir mucho más —Dios quiera que así sea—, pero está enfermita. Tiene un tumor, le encontraron un tumor acá en el cuello, entonces estamos en el proceso de hacerle todo el tratamiento que se debe y pidiéndole a Dios que ojalá nos la deje más tiempo. ¡Eso me ha dado duro! Han sido dos semanas que no se imaginan. ¡Lo que he llorado no está escrito!”, comentó.

(Vea también: La vaciada de Carolina Soto a Matilda por “malcriada” y dañar su casa; ¿cuánto le costará?)

De acuerdo con la famosa, ha tenido que seguir adelante con su vida, al mismo tiempo que ha estado pendiente de su mascota, algo que no ha sido sencillo. De paso, aseguró que estos días le han ayudado a reflexionar y entender que el ciclo de las mascotas es más corta.

“Yo no me puedo quedar en medio de esa emoción porque tengo mi trabajo, tengo que hacer cosas, soy mamá y debo estar con ellos. Debemos asumir también que el ciclo de la vida en nuestros animalitos es más corto, entonces como que hay que empezar a meterse eso dentro de la cabeza. Vean… ya no puedo mi hablar”.

Carolina Soto se quebró al hablar de su mascota, Praga

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

Recientemente, una empresa de mensajería lanzó una publicidad relacionada con el mes del amor y la amistad. En esta, el protagonista le dedica unas conmovedoras palabras a su perro. El comercial no fue ajeno a Carolina, quien se mostró bastante nostálgica por la situación actual que vive con Praga. La famosa no pudo evitar las lágrimas.

Lee También

En una historia de Instagram se le pudo ver junto a su hija, Violetta, quien también se mostró afectada.

“Esto es demasiado. Es todo lo que he vivido con Praga, que la tengo desde antes de que ustedes nacieran. Estuvo conmigo cuando mi hermanita murió, cuando yo me casé. En todos los momentos especiales de mi vida ha estado”, se le escucha a la presentadora decirle a su hija.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.